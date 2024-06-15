Индийские врачи нашли продукт, который защитит от рака и поможет похудеть

The Times of India: семена льна защитят от рака и помогут похудеть
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Врачи назвали свойства семян льна, которые помогают контролировать вес и защититься от рака
Врачи назвали свойства семян льна, которые помогают контролировать вес и защититься от рака Фото:

Врачи из Индии обнаружили, что семена льна могут способствовать защите от рака и контролю веса. Эти семена содержат жирные кислоты омега-3 и лигнаны, которые обладают потенциальными противораковыми свойствами. Об этом сообщила газета The Times of India. 

«Cемена льна отлично подходят для здоровья сердца благодаря содержанию жирных кислот омега-3. Они также являются важным источником особых соединений (лигнанов), которые имеют потенциальное противораковое действие которых изучалось», — говорится в материале. 

Кроме того, семена льна богаты альфа-линоленовой кислотой, которая оказывает противовоспалительное действие и способствует улучшению сердечно-сосудистой системы. Также клетчатка способствует пищеварению и способствует ощущению сытости.

Ранее ученые из Университета Нинбо в Китае сделали вывод, что употребление соевых продуктов может уменьшить вероятность возникновения определенных видов рака. А японские ученые отметили, что переработанные мясные продукты, такие как бекон и колбаса, значительно увеличивают риск развития рака кишечника.

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Врачи из Индии обнаружили, что семена льна могут способствовать защите от рака и контролю веса. Эти семена содержат жирные кислоты омега-3 и лигнаны, которые обладают потенциальными противораковыми свойствами. Об этом сообщила газета The Times of India.  «Cемена льна отлично подходят для здоровья сердца благодаря содержанию жирных кислот омега-3. Они также являются важным источником особых соединений (лигнанов), которые имеют потенциальное противораковое действие которых изучалось», — говорится в материале.  Кроме того, семена льна богаты альфа-линоленовой кислотой, которая оказывает противовоспалительное действие и способствует улучшению сердечно-сосудистой системы. Также клетчатка способствует пищеварению и способствует ощущению сытости. Ранее ученые из Университета Нинбо в Китае сделали вывод, что употребление соевых продуктов может уменьшить вероятность возникновения определенных видов рака. А японские ученые отметили, что переработанные мясные продукты, такие как бекон и колбаса, значительно увеличивают риск развития рака кишечника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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