Индийские врачи нашли продукт, который защитит от рака и поможет похудеть

Врачи из Индии обнаружили, что семена льна могут способствовать защите от рака и контролю веса. Эти семена содержат жирные кислоты омега-3 и лигнаны, которые обладают потенциальными противораковыми свойствами. Об этом сообщила газета The Times of India.
«Cемена льна отлично подходят для здоровья сердца благодаря содержанию жирных кислот омега-3. Они также являются важным источником особых соединений (лигнанов), которые имеют потенциальное противораковое действие которых изучалось», — говорится в материале.
Кроме того, семена льна богаты альфа-линоленовой кислотой, которая оказывает противовоспалительное действие и способствует улучшению сердечно-сосудистой системы. Также клетчатка способствует пищеварению и способствует ощущению сытости.
Ранее ученые из Университета Нинбо в Китае сделали вывод, что употребление соевых продуктов может уменьшить вероятность возникновения определенных видов рака. А японские ученые отметили, что переработанные мясные продукты, такие как бекон и колбаса, значительно увеличивают риск развития рака кишечника.
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