В центре Кургана с 15 июня до 18 июля закроют движение транспорта на четырх участках дороги из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает департамент развития городского хозяйства.
«С 15 июня до 18 июля в связи с проведением Курганской генерирующей компанией СП „Тепловые сети“ работ по ремонту тепловых сетей на ряде участков в Кургане будет ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении. Водителей просят заранее спланировать пути объезда.
Закрыты для движения следующие участки:
- участок по улице Кирова — от Гоголя до Пушкина;
- участок по улице Томина — от Карла Маркса до Гоголя;
- участок по улице Томина — от Карла Маркса до Максима Горького;
- участок улицы Томина — от Куйбышева до Советской.
Ранее URA.RU писало, что В Кургане почти на два месяца закроют часть проспекта Конституции. Ограничение действует с 5 июня по 31 июля.
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