14 июня 2024

В Кургане на месяц закроют несколько участков дороги из-за ремонта теплосети. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане ограничат движение на 4 участках дороги по улицам Кирова и Томина
В Кургане ограничат движение на 4 участках дороги по улицам Кирова и Томина Фото:

В центре Кургана с 15 июня до 18 июля закроют движение транспорта на четырх участках дороги из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает департамент развития городского хозяйства. 

«С 15 июня до 18 июля в связи с проведением Курганской генерирующей компанией СП „Тепловые сети“ работ по ремонту тепловых сетей на ряде участков в Кургане будет ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении. Водителей просят заранее спланировать пути объезда.

Закрыты для движения следующие участки:

  • участок по улице Кирова — от Гоголя до Пушкина;
  • участок по улице Томина — от Карла Маркса до Гоголя;
  • участок по улице Томина — от Карла Маркса до Максима Горького;
  • участок улицы Томина — от Куйбышева до Советской.

Ранее URA.RU писало, что В Кургане почти на два месяца закроют часть проспекта Конституции. Ограничение действует с 5 июня по 31 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Кургана с 15 июня до 18 июля закроют движение транспорта на четырх участках дороги из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает департамент развития городского хозяйства.  «С 15 июня до 18 июля в связи с проведением Курганской генерирующей компанией СП „Тепловые сети“ работ по ремонту тепловых сетей на ряде участков в Кургане будет ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении. Водителей просят заранее спланировать пути объезда. Закрыты для движения следующие участки: Ранее URA.RU писало, что В Кургане почти на два месяца закроют часть проспекта Конституции. Ограничение действует с 5 июня по 31 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...