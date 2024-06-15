NYT полностью обнародовала российско-украинский мирный договор. Скрин

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Переговоры между Украиной и РФ проходили с февраля по апрель 2022 года
Переговоры между Украиной и РФ проходили с февраля по апрель 2022 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Газета The New York Times обнародовала полный текст мирного договора между Россией и Украиной. Переговоры между странами проходили с февраля по апрель 2022 года.

«Документы появились в результате переговоров, которые состоялись через несколько недель после начала конфликта, с февраля по апрель 2022 года», — говорится в материале. Там отметили, что это был единственный раз, когда Украина и РФ участвовали в прямых мирных переговорах.

Скрин договора РФ и Украины с сайта NYT
Скрин договора РФ и Украины с сайта NYT
Фото:

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Газета The New York Times обнародовала полный текст мирного договора между Россией и Украиной. Переговоры между странами проходили с февраля по апрель 2022 года. «Документы появились в результате переговоров, которые состоялись через несколько недель после начала конфликта, с февраля по апрель 2022 года», — говорится в материале. Там отметили, что это был единственный раз, когда Украина и РФ участвовали в прямых мирных переговорах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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