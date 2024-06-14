Кейт Миддлтон впервые лично обратилась к поклонникам после слов об онкологии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после известий о своем заболевании раком поделилась в социальных сетях личным сообщением, в котором рассказала о своем здоровье и планах на ближайшие мероприятия. Она выразила надежду посетить предстоящий парад Trooping the Color и другие летние события, если ее состояние здоровья позволит.
«Я испытываю хороший прогресс в лечении. Но лечение рака — это периоды и взлетов, и падений. Я продолжаю лечение и буду продолжать в ближайшие месяцы. Я с нетерпением жду возможности участвовать в The Trooping Colour и надеюсь появиться на публичных мероприятиях этим летом, если буду чувствовать, что мое здоровье не подвергается риску», — написала Миддлтон у себя в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Миддлтон также выразила благодарность за поддержку, которую она и принц Уильям получили от общественности в течение последних месяцев. Она отметила, что слова поддержки помогли им справиться с трудностями и оказали значительное влияние на их жизнь. Ранее она объявила об онкологии.
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