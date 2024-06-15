МОК допустил 14 спортсменов из России до Олимпийских игр в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до Игр в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«МОК опубликовал список первых нейтральных спортсменов, которые были подтверждены и приглашены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Среди них 14 человек с российским паспортом», — говорится в сообщении, опубликованном на
Соревнования по велоспорту — три человека: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов. Батут — только Анжела Бладцева, Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов. Еще в списке есть и белорусские спортсмены, которые будут также выступать под нейтральным флагом.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Она станет 33-й по счету.
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