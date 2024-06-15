МОК допустил 14 спортсменов из России до Олимпийских игр в Париже

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Встреча серебряных призеров Олимпийских игр-2022 Светаланы Мироновой и Ирины Казакевич. Екатеринбург , олимпиада, сборная россии, олимпийские игры, олимпийская сборная россии, серебряная медаль
Спортсмены должны будут выступать под нейтральным флагом Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до Игр в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«МОК опубликовал список первых нейтральных спортсменов, которые были подтверждены и приглашены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Среди них 14 человек с российским паспортом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК.

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Соревнования по велоспорту — три человека: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов. Батут — только Анжела Бладцева, Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов. Еще в списке есть и белорусские спортсмены, которые будут также выступать под нейтральным флагом.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Она станет 33-й по счету.

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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до Игр в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «МОК опубликовал список первых нейтральных спортсменов, которые были подтверждены и приглашены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Среди них 14 человек с российским паспортом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК. Соревнования по велоспорту — три человека: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов. Батут — только Анжела Бладцева, Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов. Еще в списке есть и белорусские спортсмены, которые будут также выступать под нейтральным флагом. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Она станет 33-й по счету.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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