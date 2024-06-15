Выступающий против помощи ВСУ Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

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Петер Пеллегрини стал новым президентом Словакии Фото:

В должность президента Словакии вступил Петер Пеллегрини, который выступает против поддержки Киева. Церемония инаугурации велась на словацких телеканалах.

«Петер Пеллегрини официально стал президентом Словакии. Ценностями нового лидеры страны являются: государство, нация, семья и человек», — сообщает телеканал ТА3. Также он против военной помощи для ВСУ.

Пеллегрини победил во время второго тура, набрав 53% голосов. Ранее он возглавлял парламент Словакии. Его главным оппонентом на выборах стал бывший глава МИД Иван Корчок. Он выступает за поддержку Украины и придерживается прозападных взглядов.

В сентябре 2023 года премьером Словакии стал Роберт Фицо. Он также выступает против спонсирования ВСУ. Однако он, как и Пеллегрини, не против отправлять гуманитарную помощь.

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В должность президента Словакии вступил Петер Пеллегрини, который выступает против поддержки Киева. Церемония инаугурации велась на словацких телеканалах. «Петер Пеллегрини официально стал президентом Словакии. Ценностями нового лидеры страны являются: государство, нация, семья и человек», — сообщает телеканал ТА3. Также он против военной помощи для ВСУ. Пеллегрини победил во время второго тура, набрав 53% голосов. Ранее он возглавлял парламент Словакии. Его главным оппонентом на выборах стал бывший глава МИД Иван Корчок. Он выступает за поддержку Украины и придерживается прозападных взглядов. В сентябре 2023 года премьером Словакии стал Роберт Фицо. Он также выступает против спонсирования ВСУ. Однако он, как и Пеллегрини, не против отправлять гуманитарную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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