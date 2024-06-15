В мире Европа Выступающий против помощи ВСУ Пеллегрини вступил в должность президента Словакии 15 июня 2024 в 16:34 Размер текста - 17 + Петер Пеллегрини стал новым президентом Словакии Фото: Petr David Josek/AP/TASS В должность президента Словакии вступил Петер Пеллегрини, который выступает против поддержки Киева. Церемония инаугурации велась на словацких телеканалах. «Петер Пеллегрини официально стал президентом Словакии. Ценностями нового лидеры страны являются: государство, нация, семья и человек», — сообщает телеканал ТА3 . Также он против военной помощи для ВСУ. Пеллегрини победил во время второго тура, набрав 53% голосов. Ранее он возглавлял парламент Словакии. Его главным оппонентом на выборах стал бывший глава МИД Иван Корчок. Он выступает за поддержку Украины и придерживается прозападных взглядов. В сентябре 2023 года премьером Словакии стал Роберт Фицо. Он также выступает против спонсирования ВСУ. Однако он, как и Пеллегрини, не против отправлять гуманитарную помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В должность президента Словакии вступил Петер Пеллегрини, который выступает против поддержки Киева. Церемония инаугурации велась на словацких телеканалах. «Петер Пеллегрини официально стал президентом Словакии. Ценностями нового лидеры страны являются: государство, нация, семья и человек», — сообщает телеканал ТА3. Также он против военной помощи для ВСУ. Пеллегрини победил во время второго тура, набрав 53% голосов. Ранее он возглавлял парламент Словакии. Его главным оппонентом на выборах стал бывший глава МИД Иван Корчок. Он выступает за поддержку Украины и придерживается прозападных взглядов. В сентябре 2023 года премьером Словакии стал Роберт Фицо. Он также выступает против спонсирования ВСУ. Однако он, как и Пеллегрини, не против отправлять гуманитарную помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям