В мире Украина Украина хочет передать России свои условия для окончания конфликта В офисе Зеленского ищут способ передать РФ наработки мирного саммита в Швейцарии 15 июня 2024 в 18:57 Размер текста - 17 + Ермак заявил, что ищет возможности передать России свои предложения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина собирается передать России наработки по «мирному плану», достигнутые совместно с Западом. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Мы ищем возможности представить этот план представителю России. Мы думаем, что это может произойти на втором саммите», — сказал Ермак, подчеркнув, что Киев не готов идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Видео его выступления было опубликовано на «24 канале». На недавней встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин выдвинул условия для начала переговоров, требуя от Украины вывода войск из новых регионов России и отказа от планов вступления в НАТО. Путин заявил, что боевые действия прекратятся после согласия Киева. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложения, назвав их «ультиматумом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина собирается передать России наработки по «мирному плану», достигнутые совместно с Западом. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Мы ищем возможности представить этот план представителю России. Мы думаем, что это может произойти на втором саммите», — сказал Ермак, подчеркнув, что Киев не готов идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Видео его выступления было опубликовано на «24 канале». На недавней встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин выдвинул условия для начала переговоров, требуя от Украины вывода войск из новых регионов России и отказа от планов вступления в НАТО. Путин заявил, что боевые действия прекратятся после согласия Киева. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложения, назвав их «ультиматумом». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям