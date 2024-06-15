Украина хочет передать России свои условия для окончания конфликта

В офисе Зеленского ищут способ передать РФ наработки мирного саммита в Швейцарии
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ермак андрей,  stock
Ермак заявил, что ищет возможности передать России свои предложения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина собирается передать России наработки по «мирному плану», достигнутые совместно с Западом. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Мы ищем возможности представить этот план представителю России. Мы думаем, что это может произойти на втором саммите», — сказал Ермак, подчеркнув, что Киев не готов идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Видео его выступления было опубликовано на «24 канале».

На недавней встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин выдвинул условия для начала переговоров, требуя от Украины вывода войск из новых регионов России и отказа от планов вступления в НАТО. Путин заявил, что боевые действия прекратятся после согласия Киева. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложения, назвав их «ультиматумом».

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Украина собирается передать России наработки по «мирному плану», достигнутые совместно с Западом. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Мы ищем возможности представить этот план представителю России. Мы думаем, что это может произойти на втором саммите», — сказал Ермак, подчеркнув, что Киев не готов идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Видео его выступления было опубликовано на «24 канале». На недавней встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин выдвинул условия для начала переговоров, требуя от Украины вывода войск из новых регионов России и отказа от планов вступления в НАТО. Путин заявил, что боевые действия прекратятся после согласия Киева. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложения, назвав их «ультиматумом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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