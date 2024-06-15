Украина хочет передать России свои условия для окончания конфликта

Украина собирается передать России наработки по «мирному плану», достигнутые совместно с Западом. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Мы ищем возможности представить этот план представителю России. Мы думаем, что это может произойти на втором саммите», — сказал Ермак, подчеркнув, что Киев не готов идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Видео его выступления было опубликовано на «24 канале».
На недавней встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин выдвинул условия для начала переговоров, требуя от Украины вывода войск из новых регионов России и отказа от планов вступления в НАТО. Путин заявил, что боевые действия прекратятся после согласия Киева. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложения, назвав их «ультиматумом».
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