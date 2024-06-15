В рядах ВСУ вспыхнула эпидемия брюшного тифа

РИАН: в Херсонской области среди солдат ВСУ вспыхнула эпидемия брюшного тифа

15 июня 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Вспышка в рядах ВСУ произошла из-за местных водоемов в Херсонской области, заявили в подполье Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди украинских военных, которые находятся в Херсонской области, началась эпидемия брюшного тифа. Об этом заявили в пророссийском подполье. «Среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом. Из них уже имеется три летальных исхода», — заявили в подполье, передает РИА Новости. Динамика распространения брюшного тифа среди военнослужащих вызывает серьезную озабоченность. Как сообщает источник агентства, на 7 июня было зафиксировано 26 случаев заболевания, и уже через три дня число инфицированных увеличилось более чем в два раза. В Херсоне 10 июня состоялось совещание специалистов Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Предварительно установлено, что источником инфекции могла стать вода из местных систем водоснабжения. В зоне риска находятся системы водоснабжения нескольких населенных пунктов, расположенных вдоль правого берега Днепра. Среди них: Белозерка, Днепровское, Антоновка, Садовое и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди украинских военных, которые находятся в Херсонской области, началась эпидемия брюшного тифа. Об этом заявили в пророссийском подполье. «Среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом. Из них уже имеется три летальных исхода», — заявили в подполье, передает РИА Новости. Динамика распространения брюшного тифа среди военнослужащих вызывает серьезную озабоченность. Как сообщает источник агентства, на 7 июня было зафиксировано 26 случаев заболевания, и уже через три дня число инфицированных увеличилось более чем в два раза. В Херсоне 10 июня состоялось совещание специалистов Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Предварительно установлено, что источником инфекции могла стать вода из местных систем водоснабжения. В зоне риска находятся системы водоснабжения нескольких населенных пунктов, расположенных вдоль правого берега Днепра. Среди них: Белозерка, Днепровское, Антоновка, Садовое и другие.