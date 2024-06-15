В рядах ВСУ вспыхнула эпидемия брюшного тифа

РИАН: в Херсонской области среди солдат ВСУ вспыхнула эпидемия брюшного тифа
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Вспышка в рядах ВСУ произошла из-за местных водоемов в Херсонской области, заявили в подполье Фото:
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Среди украинских военных, которые находятся в Херсонской области, началась эпидемия брюшного тифа. Об этом заявили в пророссийском подполье.

«Среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом. Из них уже имеется три летальных исхода», — заявили в подполье, передает РИА Новости.

Динамика распространения брюшного тифа среди военнослужащих вызывает серьезную озабоченность. Как сообщает источник агентства, на 7 июня было зафиксировано 26 случаев заболевания, и уже через три дня число инфицированных увеличилось более чем в два раза.

В Херсоне 10 июня состоялось совещание специалистов Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Предварительно установлено, что источником инфекции могла стать вода из местных систем водоснабжения.

В зоне риска находятся системы водоснабжения нескольких населенных пунктов, расположенных вдоль правого берега Днепра. Среди них: Белозерка, Днепровское, Антоновка, Садовое и другие.

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Среди украинских военных, которые находятся в Херсонской области, началась эпидемия брюшного тифа. Об этом заявили в пророссийском подполье. «Среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом. Из них уже имеется три летальных исхода», — заявили в подполье, передает РИА Новости. Динамика распространения брюшного тифа среди военнослужащих вызывает серьезную озабоченность. Как сообщает источник агентства, на 7 июня было зафиксировано 26 случаев заболевания, и уже через три дня число инфицированных увеличилось более чем в два раза. В Херсоне 10 июня состоялось совещание специалистов Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Предварительно установлено, что источником инфекции могла стать вода из местных систем водоснабжения. В зоне риска находятся системы водоснабжения нескольких населенных пунктов, расположенных вдоль правого берега Днепра. Среди них: Белозерка, Днепровское, Антоновка, Садовое и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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