Среди украинских военных, которые находятся в Херсонской области, началась эпидемия брюшного тифа. Об этом заявили в пророссийском подполье.
«Среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом. Из них уже имеется три летальных исхода», — заявили в подполье, передает РИА Новости.
Динамика распространения брюшного тифа среди военнослужащих вызывает серьезную озабоченность. Как сообщает источник агентства, на 7 июня было зафиксировано 26 случаев заболевания, и уже через три дня число инфицированных увеличилось более чем в два раза.
В Херсоне 10 июня состоялось совещание специалистов Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Предварительно установлено, что источником инфекции могла стать вода из местных систем водоснабжения.
В зоне риска находятся системы водоснабжения нескольких населенных пунктов, расположенных вдоль правого берега Днепра. Среди них: Белозерка, Днепровское, Антоновка, Садовое и другие.
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