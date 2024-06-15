Правительство запретило ввоз табачной продукции в РФ без акцизных марок

15 июня 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Кабмин ввел акциз на иностранную табачную продукцию Фото: Илья Московец © URA.RU С 1 июля 2024 года ввоз иностранной табачной продукции в Россию будет возможен только при условии наличия акцизных марок. Об этом говорится в новом постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в Российскую Федерацию…табачной продукции иностранного производства…допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки», — указано в документе. Правила касаются и стран — членов Евразийского экономического союза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 июля 2024 года ввоз иностранной табачной продукции в Россию будет возможен только при условии наличия акцизных марок. Об этом говорится в новом постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в Российскую Федерацию…табачной продукции иностранного производства…допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки», — указано в документе. Правила касаются и стран — членов Евразийского экономического союза.