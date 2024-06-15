Правительство запретило ввоз табачной продукции в РФ без акцизных марок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, не курить, забор, школа 24
Кабмин ввел акциз на иностранную табачную продукцию Фото:

С 1 июля 2024 года ввоз иностранной табачной продукции в Россию будет возможен только при условии наличия акцизных марок. Об этом говорится в новом постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в Российскую Федерацию…табачной продукции иностранного производства…допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки», — указано в документе. Правила касаются и стран — членов Евразийского экономического союза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 июля 2024 года ввоз иностранной табачной продукции в Россию будет возможен только при условии наличия акцизных марок. Об этом говорится в новом постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в Российскую Федерацию…табачной продукции иностранного производства…допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки», — указано в документе. Правила касаются и стран — членов Евразийского экономического союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...