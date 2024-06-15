Правительство запретило ввоз табачной продукции в РФ без акцизных марок

Кабмин ввел акциз на иностранную табачную продукцию
С 1 июля 2024 года ввоз иностранной табачной продукции в Россию будет возможен только при условии наличия акцизных марок. Об этом говорится в новом постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в Российскую Федерацию…табачной продукции иностранного производства…допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки», — указано в документе. Правила касаются и стран — членов Евразийского экономического союза.
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