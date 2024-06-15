Макрон высказался о войне с Россией на саммите по Украине

Макрон: участники саммита по Украине не желают войны с Россией

15 июня 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Макрон сделал заявлении о РФ на саммите в Швейцарии Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул на конференции по Украине, что ни одна из присутствующих стран не находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите по Украине в Швейцарии. «Стоит повторить тот факт, что никто из нас не воюет против России. Мы все стремимся к миру. Мы все стремимся к прочному миру, основанном на международном праве», — заявил Макрон в ходе выступления на саммите в Швейцарии. Французский лидер также выразил общее стремление стран к достижению устойчивого мира и восстановлению суверенитета Украины, соответствующего международному праву. Кроме того, Макрон поддержал действия МАГАТЭ по мониторингу ситуации на Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ решил не участвовать в швейцарской конференции по Украине, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул на конференции по Украине, что ни одна из присутствующих стран не находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите по Украине в Швейцарии. «Стоит повторить тот факт, что никто из нас не воюет против России. Мы все стремимся к миру. Мы все стремимся к прочному миру, основанном на международном праве», — заявил Макрон в ходе выступления на саммите в Швейцарии. Французский лидер также выразил общее стремление стран к достижению устойчивого мира и восстановлению суверенитета Украины, соответствующего международному праву. Кроме того, Макрон поддержал действия МАГАТЭ по мониторингу ситуации на Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ решил не участвовать в швейцарской конференции по Украине, сообщает телеканал 360.