Макрон высказался о войне с Россией на саммите по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул на конференции по Украине, что ни одна из присутствующих стран не находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите по Украине в Швейцарии.
«Стоит повторить тот факт, что никто из нас не воюет против России. Мы все стремимся к миру. Мы все стремимся к прочному миру, основанном на международном праве», — заявил Макрон в ходе выступления на саммите в Швейцарии.
Французский лидер также выразил общее стремление стран к достижению устойчивого мира и восстановлению суверенитета Украины, соответствующего международному праву. Кроме того, Макрон поддержал действия МАГАТЭ по мониторингу ситуации на Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ решил не участвовать в швейцарской конференции по Украине, сообщает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.