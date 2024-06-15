В Белом доме раскрыли, когда Украина будет готова к переговорам с Россией

Белый дом: Украина будет готова к переговорам при лучшем положении на поле боя

Салливан считает саммит по Украине важным шагом на пути к мирным переговорам Фото: Official White House / Erin Scott

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина будет готова к переговорам с Россией при лучшем положении на поле боя. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Киев считает возможным завершение конфликта с помощью переговоров.

«С точки зрения Украины, она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров. <…> На сегодняшний день процесс не завершен», — сказал Салливан, пишет ТАСС. Он отметил, что считает конференцию в Швейцарии важным шагом на пути к переговорам.

В Швейцарии 15 июня началась конференция, созванная Украиной. Ранее президент РФ Владимир Путин выдвинул условия РФ для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Речь идет о выводе ВСУ из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украинв должна отказаться от движения Украины в НАТО.