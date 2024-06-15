15 июня 2024

В Белом доме раскрыли, когда Украина будет готова к переговорам с Россией

Белый дом: Украина будет готова к переговорам при лучшем положении на поле боя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, Джейк Салливан,  stock
Салливан считает саммит по Украине важным шагом на пути к мирным переговорам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина будет готова к переговорам с Россией при лучшем положении на поле боя. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Киев считает возможным завершение конфликта с помощью переговоров.

«С точки зрения Украины, она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров. <…> На сегодняшний день процесс не завершен», — сказал Салливан, пишет ТАСС. Он отметил, что считает конференцию в Швейцарии важным шагом на пути к переговорам.

В Швейцарии 15 июня началась конференция, созванная Украиной. Ранее президент РФ Владимир Путин выдвинул условия РФ для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Речь идет о выводе ВСУ из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украинв должна отказаться от движения Украины в НАТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина будет готова к переговорам с Россией при лучшем положении на поле боя. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Киев считает возможным завершение конфликта с помощью переговоров. «С точки зрения Украины, она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров. <…> На сегодняшний день процесс не завершен», — сказал Салливан, пишет ТАСС. Он отметил, что считает конференцию в Швейцарии важным шагом на пути к переговорам. В Швейцарии 15 июня началась конференция, созванная Украиной. Ранее президент РФ Владимир Путин выдвинул условия РФ для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Речь идет о выводе ВСУ из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украинв должна отказаться от движения Украины в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...