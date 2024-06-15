15 июня 2024

Путин: медработники проявляют лучшие качества в зоне СВО

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин поблагодарил медиков за мужественную работу в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским медицинским работникам за их мужество и профессионализм, проявленные во время специальной военной операции, а также отметил их вклад в развитие новых методов реабилитации.

«Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость», — говорится в поздравлении Путина медицинским работникам по случаю их профессионального праздника.

В своем обращении глава государства также подчеркнул, что медицинские работники спасают жизни на поле боя, проводят сложные операции и осваивают новые подходы к лечению и реабилитации. Президент также напомнил о значительном вкладе медиков в борьбе с пандемией коронавируса, когда они не щадили себя, работая на пределе возможностей и подвергая риску свое здоровье.

Также Путин направил поздравление с праздником Курбан-байрам мусульманам России. Он отметил вклад мусульман в единство народа РФ.

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским медицинским работникам за их мужество и профессионализм, проявленные во время специальной военной операции, а также отметил их вклад в развитие новых методов реабилитации. «Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость», — говорится в поздравлении Путина медицинским работникам по случаю их профессионального праздника. В своем обращении глава государства также подчеркнул, что медицинские работники спасают жизни на поле боя, проводят сложные операции и осваивают новые подходы к лечению и реабилитации. Президент также напомнил о значительном вкладе медиков в борьбе с пандемией коронавируса, когда они не щадили себя, работая на пределе возможностей и подвергая риску свое здоровье. Также Путин направил поздравление с праздником Курбан-байрам мусульманам России. Он отметил вклад мусульман в единство народа РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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