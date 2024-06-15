Путин: медработники проявляют лучшие качества в зоне СВО

16 июня 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил медиков за мужественную работу в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским медицинским работникам за их мужество и профессионализм, проявленные во время специальной военной операции, а также отметил их вклад в развитие новых методов реабилитации. «Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость», — говорится в поздравлении Путина медицинским работникам по случаю их профессионального праздника. В своем обращении глава государства также подчеркнул, что медицинские работники спасают жизни на поле боя, проводят сложные операции и осваивают новые подходы к лечению и реабилитации. Президент также напомнил о значительном вкладе медиков в борьбе с пандемией коронавируса, когда они не щадили себя, работая на пределе возможностей и подвергая риску свое здоровье. Также Путин направил поздравление с праздником Курбан-байрам мусульманам России. Он отметил вклад мусульман в единство народа РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским медицинским работникам за их мужество и профессионализм, проявленные во время специальной военной операции, а также отметил их вклад в развитие новых методов реабилитации. «Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость», — говорится в поздравлении Путина медицинским работникам по случаю их профессионального праздника. В своем обращении глава государства также подчеркнул, что медицинские работники спасают жизни на поле боя, проводят сложные операции и осваивают новые подходы к лечению и реабилитации. Президент также напомнил о значительном вкладе медиков в борьбе с пандемией коронавируса, когда они не щадили себя, работая на пределе возможностей и подвергая риску свое здоровье. Также Путин направил поздравление с праздником Курбан-байрам мусульманам России. Он отметил вклад мусульман в единство народа РФ.