15 июня 2024

Президент Финляндии обвинил Россию во «вторжении» в его страну

Стубб обвинил Россию во вторжении в Финляндию во время Второй мировой войны
© Служба новостей «URA.RU»
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Стубб заявил, что во время Второй мировой войны Финляндия потеряла 10% своей территории Фото:

Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию во «вторжении» в страну во время Второй мировой войны. Об этом он заявил во время выступления на саммите по Украине, который проходит в Швейцарии.

«Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец», — заявил Стубб. Его слова передает телеканал Yle.

Он сообщил о беспокойстве многих тем, что его страна имеет 1300 километров общей границы с Россией. Также он отметил, что одним из настораживающим фактором том, что все время между РФ и Финляндией якобы было 30 войн.

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Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию во «вторжении» в страну во время Второй мировой войны. Об этом он заявил во время выступления на саммите по Украине, который проходит в Швейцарии. «Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец», — заявил Стубб. Его слова передает телеканал Yle. Он сообщил о беспокойстве многих тем, что его страна имеет 1300 километров общей границы с Россией. Также он отметил, что одним из настораживающим фактором том, что все время между РФ и Финляндией якобы было 30 войн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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