15 июня 2024

США заявили, что иранский фрегат не ответил на сигнал бедствия с судна Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Судно подверглось атаке 13 июня
Судно подверглось атаке 13 июня Фото:

Сигнал бедствия, поданный с украинского сухогруза Verbena после атаки хуситов, был проигнорирован иранским фрегатом Jamaran. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Иранский фрегат Jamaran проигнорировал сигнал бедствия, поданный с атакованного хуситами украинского сухогруза Verbena», — сообщили в CENTCOM. об этом говорится на официальном странице Центрального командования в соцсети Х. 

Украинское судно Verbena было атаковано хуситами в Аденском заливе 13 июня. В результате атаки на морском судне начался пожар. Экипаж эвакуировали, однако один из моряков получил травмы. В ночь на 16 июня стало известно, что сухогруз затонул.

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Сигнал бедствия, поданный с украинского сухогруза Verbena после атаки хуситов, был проигнорирован иранским фрегатом Jamaran. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM). «Иранский фрегат Jamaran проигнорировал сигнал бедствия, поданный с атакованного хуситами украинского сухогруза Verbena», — сообщили в CENTCOM. об этом говорится на официальном странице Центрального командования в соцсети Х.  Украинское судно Verbena было атаковано хуситами в Аденском заливе 13 июня. В результате атаки на морском судне начался пожар. Экипаж эвакуировали, однако один из моряков получил травмы. В ночь на 16 июня стало известно, что сухогруз затонул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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