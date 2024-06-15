США заявили, что иранский фрегат не ответил на сигнал бедствия с судна Украины

Сигнал бедствия, поданный с украинского сухогруза Verbena после атаки хуситов, был проигнорирован иранским фрегатом Jamaran. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
«Иранский фрегат Jamaran проигнорировал сигнал бедствия, поданный с атакованного хуситами украинского сухогруза Verbena», — сообщили в CENTCOM. об этом говорится на официальном странице Центрального командования в соцсети Х.
Украинское судно Verbena было атаковано хуситами в Аденском заливе 13 июня. В результате атаки на морском судне начался пожар. Экипаж эвакуировали, однако один из моряков получил травмы. В ночь на 16 июня стало известно, что сухогруз затонул.
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