15 июня 2024

Лолита надела на премию Муз-ТВ украшение за миллион долларов

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Лолита появилась на МУЗ-ТВ в качестве ведущей Фото:

Российская певица Лолита появилась на музыкальной премии МУЗ-ТВ в коротком черном платье и колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Да, это изумруд. Я сама себе его подарила», — ответила Лолита на вопросы журналистов об украшении, передает «Комсомольская правда». Артистка сообщила, что редко чистит украшение, но, если это необходимо, использует средство для мытья посуды. По данным ювелира Григория Бакатова, в украшение Лолиты установлен колумбийский изумруд в десять карат, его стоимость достигает миллиона долларов, пишет газета.

Музыкальная премия МУЗ-ТВ прошла 14 июня в Москве после трехлетнего перерыва. На «красной дорожке» можно было увидеть множество звезд. К примеру, певец Филипп Киркоров появился в образе ковбоя.

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Российская певица Лолита появилась на музыкальной премии МУЗ-ТВ в коротком черном платье и колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда». «Да, это изумруд. Я сама себе его подарила», — ответила Лолита на вопросы журналистов об украшении, передает «Комсомольская правда». Артистка сообщила, что редко чистит украшение, но, если это необходимо, использует средство для мытья посуды. По данным ювелира Григория Бакатова, в украшение Лолиты установлен колумбийский изумруд в десять карат, его стоимость достигает миллиона долларов, пишет газета. Музыкальная премия МУЗ-ТВ прошла 14 июня в Москве после трехлетнего перерыва. На «красной дорожке» можно было увидеть множество звезд. К примеру, певец Филипп Киркоров появился в образе ковбоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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