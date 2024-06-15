Лолита надела на премию Муз-ТВ украшение за миллион долларов

16 июня 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Лолита появилась на МУЗ-ТВ в качестве ведущей Фото: Софья Сандурская/ТАСС Российская певица Лолита появилась на музыкальной премии МУЗ-ТВ в коротком черном платье и колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда». «Да, это изумруд. Я сама себе его подарила», — ответила Лолита на вопросы журналистов об украшении, передает «Комсомольская правда». Артистка сообщила, что редко чистит украшение, но, если это необходимо, использует средство для мытья посуды. По данным ювелира Григория Бакатова, в украшение Лолиты установлен колумбийский изумруд в десять карат, его стоимость достигает миллиона долларов, пишет газета. Музыкальная премия МУЗ-ТВ прошла 14 июня в Москве после трехлетнего перерыва. На «красной дорожке» можно было увидеть множество звезд. К примеру, певец Филипп Киркоров появился в образе ковбоя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Лолита появилась на музыкальной премии МУЗ-ТВ в коротком черном платье и колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда». «Да, это изумруд. Я сама себе его подарила», — ответила Лолита на вопросы журналистов об украшении, передает «Комсомольская правда». Артистка сообщила, что редко чистит украшение, но, если это необходимо, использует средство для мытья посуды. По данным ювелира Григория Бакатова, в украшение Лолиты установлен колумбийский изумруд в десять карат, его стоимость достигает миллиона долларов, пишет газета. Музыкальная премия МУЗ-ТВ прошла 14 июня в Москве после трехлетнего перерыва. На «красной дорожке» можно было увидеть множество звезд. К примеру, певец Филипп Киркоров появился в образе ковбоя.