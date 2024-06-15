Лолита надела на премию Муз-ТВ украшение за миллион долларов

Российская певица Лолита появилась на музыкальной премии МУЗ-ТВ в коротком черном платье и колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Да, это изумруд. Я сама себе его подарила», — ответила Лолита на вопросы журналистов об украшении, передает «Комсомольская правда». Артистка сообщила, что редко чистит украшение, но, если это необходимо, использует средство для мытья посуды. По данным ювелира Григория Бакатова, в украшение Лолиты установлен колумбийский изумруд в десять карат, его стоимость достигает миллиона долларов, пишет газета.
Музыкальная премия МУЗ-ТВ прошла 14 июня в Москве после трехлетнего перерыва. На «красной дорожке» можно было увидеть множество звезд. К примеру, певец Филипп Киркоров появился в образе ковбоя.
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