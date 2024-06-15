Президент Кубы осмотрел российские судна, прибывшие в страну

16 июня 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

Президент Кубы провел осмотр фрегата «Адмирал Горшков» и поприветствовал делегацию из РФ в Гаване (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осмотрел корабли военно-морского флота России, которые прибыли с официальным визитом в порт Гаваны. Так, он посетил подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков». «Сегодня мы осмотрели интерьер фрегата „Адмирал Горшков“ и палубу подводной лодки „Казань“ — кораблей ВМФ России, находящихся с официальным визитом в порту Гаваны», — заявил Бермудес в своем аккаунте в соцсети X . Он тепло поприветствовал российскую делегацию и отметил, что сегодня потрясающий день. Ранее сообщалось, что жители Гаваны собрались на пирсе Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российским кораблями Северного флота. Один из местных жителей отметил, что никогда не видел подводных лодок, поэтому вернется еще раз, чтобы осмотреть фрегаты изнутри. Отряд кораблей месяц назад отправился в дальний поход. Экипажи будут выполнять задачи в различных районах Мирового океана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осмотрел корабли военно-морского флота России, которые прибыли с официальным визитом в порт Гаваны. Так, он посетил подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков». «Сегодня мы осмотрели интерьер фрегата „Адмирал Горшков“ и палубу подводной лодки „Казань“ — кораблей ВМФ России, находящихся с официальным визитом в порту Гаваны», — заявил Бермудес в своем аккаунте в соцсети X. Он тепло поприветствовал российскую делегацию и отметил, что сегодня потрясающий день. Ранее сообщалось, что жители Гаваны собрались на пирсе Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российским кораблями Северного флота. Один из местных жителей отметил, что никогда не видел подводных лодок, поэтому вернется еще раз, чтобы осмотреть фрегаты изнутри. Отряд кораблей месяц назад отправился в дальний поход. Экипажи будут выполнять задачи в различных районах Мирового океана.