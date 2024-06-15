Жители Гаваны собрались, чтобы понаблюдать за прибывшими российскими кораблями

15 июня 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

В порт Гаваны прибыли российские военные корабли и фрегаты (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра для наблюдения за кораблями России из отряда Северного флота. Они прибыли на Кубу с официальным визитом. Один из жителей Гаваны Габриэль Сонейра отметил, что никогда не видел подводных лодок и вернется еще раз, чтоб попасть на российский фрегат. «Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», — передает РИА Новости слова Сонейра. Он добавил, что позже вернется для того, чтобы попасть на фрегат РФ и увидеть российских моряков вблизи. Корабельная ударная группа Северного флота России, включающая атомную подводную лодку «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ РФ «Николай Чикер», прибыла в порт Гаваны в рамках своего дальнего похода. Официальный визит делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева запланирован с 12 по 17 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра для наблюдения за кораблями России из отряда Северного флота. Они прибыли на Кубу с официальным визитом. Один из жителей Гаваны Габриэль Сонейра отметил, что никогда не видел подводных лодок и вернется еще раз, чтоб попасть на российский фрегат. «Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», — передает РИА Новости слова Сонейра. Он добавил, что позже вернется для того, чтобы попасть на фрегат РФ и увидеть российских моряков вблизи. Корабельная ударная группа Северного флота России, включающая атомную подводную лодку «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ РФ «Николай Чикер», прибыла в порт Гаваны в рамках своего дальнего похода. Официальный визит делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева запланирован с 12 по 17 июня.