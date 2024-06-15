Жители Гаваны собрались, чтобы понаблюдать за прибывшими российскими кораблями

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В порт Гаваны прибыли российские военные корабли и фрегаты (архивное фото) Фото:

Жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра для наблюдения за кораблями России из отряда Северного флота. Они прибыли на Кубу с официальным визитом. Один из жителей Гаваны Габриэль Сонейра отметил, что никогда не видел подводных лодок и вернется еще раз, чтоб попасть на российский фрегат.

«Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», — передает РИА Новости слова Сонейра. Он добавил, что позже вернется для того, чтобы попасть на фрегат РФ и увидеть российских моряков вблизи.

Корабельная ударная группа Северного флота России, включающая атомную подводную лодку «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ РФ «Николай Чикер», прибыла в порт Гаваны в рамках своего дальнего похода. Официальный визит делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева запланирован с 12 по 17 июня.

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Жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра для наблюдения за кораблями России из отряда Северного флота. Они прибыли на Кубу с официальным визитом. Один из жителей Гаваны Габриэль Сонейра отметил, что никогда не видел подводных лодок и вернется еще раз, чтоб попасть на российский фрегат. «Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», — передает РИА Новости слова Сонейра. Он добавил, что позже вернется для того, чтобы попасть на фрегат РФ и увидеть российских моряков вблизи. Корабельная ударная группа Северного флота России, включающая атомную подводную лодку «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ РФ «Николай Чикер», прибыла в порт Гаваны в рамках своего дальнего похода. Официальный визит делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева запланирован с 12 по 17 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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