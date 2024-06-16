Во Владивостоке ребенок погиб от упавшего на его голову мангала. Об этом рассказали в прокуратуре Приморского края.
«Мальчик 2017 года рождения опрокинул на себя металлический мангал в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры. Там добавили, что семья ребенка состояла из иностранных граждан и арендовала жилье в доме. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб заместитель прокурора района Илья Быков прибыл на место происшествия, заключили в прокуратуре.
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Во Владивостоке ребенок погиб от упавшего на его голову мангала. Об этом рассказали в прокуратуре Приморского края. «Мальчик 2017 года рождения опрокинул на себя металлический мангал в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры. Там добавили, что семья ребенка состояла из иностранных граждан и арендовала жилье в доме. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб заместитель прокурора района Илья Быков прибыл на место происшествия, заключили в прокуратуре.