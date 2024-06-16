Происшествия Ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала во Владивостоке. Видео 16 июня 2024 в 09:14 Размер текста - 17 + Ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму после падения мангала, которая и привела к смерти, передает прокуратура Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во Владивостоке ребенок погиб от упавшего на его голову мангала. Об этом рассказали в прокуратуре Приморского края. «Мальчик 2017 года рождения опрокинул на себя металлический мангал в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры. Там добавили, что семья ребенка состояла из иностранных граждан и арендовала жилье в доме. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб заместитель прокурора района Илья Быков прибыл на место происшествия, заключили в прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во Владивостоке ребенок погиб от упавшего на его голову мангала. Об этом рассказали в прокуратуре Приморского края. «Мальчик 2017 года рождения опрокинул на себя металлический мангал в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры. Там добавили, что семья ребенка состояла из иностранных граждан и арендовала жилье в доме. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб заместитель прокурора района Илья Быков прибыл на место происшествия, заключили в прокуратуре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям