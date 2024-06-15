15 июня 2024
14 июня 2024

Под Екатеринбургом водитель сбил трех пешеходов и влетел в стену магазина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался
Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался Фото:

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом утром 16 июня водитель Nissan сбил трех пешеходов около магазина с алкогольной продукцией, после чего врезался в стену здания. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

«Инцидент произошел сегодня около 5:25 часов в поселке Горный Щит у дома № 9 по улице Буденного... Водитель автомашины Nissan допустил наезд на стоящих у торговой точки трех пешеходов с последующим наездом на стену здания», — говорится в telegram-канале ведомства. На опубликованных кадрах заметно, что автомобилист врезался в участок стены около входной двери.

Двух пострадавших мужчин и одну женщину с травмами головы доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь. Водитель от прохождения процедуры освидетельствования на трезвость отказался, его доставили в отдел Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств ДТП. Полиция проводит проверку.

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В поселке Горный Щит под Екатеринбургом утром 16 июня водитель Nissan сбил трех пешеходов около магазина с алкогольной продукцией, после чего врезался в стену здания. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Инцидент произошел сегодня около 5:25 часов в поселке Горный Щит у дома № 9 по улице Буденного... Водитель автомашины Nissan допустил наезд на стоящих у торговой точки трех пешеходов с последующим наездом на стену здания», — говорится в telegram-канале ведомства. На опубликованных кадрах заметно, что автомобилист врезался в участок стены около входной двери. Двух пострадавших мужчин и одну женщину с травмами головы доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь. Водитель от прохождения процедуры освидетельствования на трезвость отказался, его доставили в отдел Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств ДТП. Полиция проводит проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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