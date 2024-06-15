В поселке Горный Щит под Екатеринбургом утром 16 июня водитель Nissan сбил трех пешеходов около магазина с алкогольной продукцией, после чего врезался в стену здания. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.
«Инцидент произошел сегодня около 5:25 часов в поселке Горный Щит у дома № 9 по улице Буденного... Водитель автомашины Nissan допустил наезд на стоящих у торговой точки трех пешеходов с последующим наездом на стену здания», — говорится в telegram-канале ведомства. На опубликованных кадрах заметно, что автомобилист врезался в участок стены около входной двери.
Двух пострадавших мужчин и одну женщину с травмами головы доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь. Водитель от прохождения процедуры освидетельствования на трезвость отказался, его доставили в отдел Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств ДТП. Полиция проводит проверку.
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