В Москве у мусульман начался намаз в связи с Курбан-байрамом

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На праздновании Курбан-байрама в Москве соберется до 70 тысяч верующих
На праздновании Курбан-байрама в Москве соберется до 70 тысяч верующих Фото:

В Соборной мечети Москвы стартовал торжественный молитвенный обряд мусульман, связанный с праздником Курбан-байрам. На мероприятии ожидается до 70 тысяч человек.

«В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам», — сообщает РИА Новости. Журналисты добавили, что для проведения обряда были временно закрыты улицы Дурова, Щепкина и Мещанская.

По предварительной информации, ожидается участие около 60-70 тысяч верующих на празднике. Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения, один из самых значимых в мусульманской культуре. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. В разных регионах России на Курбан-Байрам мечети посетят от двух до нескольких сотен тысяч верующих, передает А42.

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В Соборной мечети Москвы стартовал торжественный молитвенный обряд мусульман, связанный с праздником Курбан-байрам. На мероприятии ожидается до 70 тысяч человек. «В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам», — сообщает РИА Новости. Журналисты добавили, что для проведения обряда были временно закрыты улицы Дурова, Щепкина и Мещанская. По предварительной информации, ожидается участие около 60-70 тысяч верующих на празднике. Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения, один из самых значимых в мусульманской культуре. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. В разных регионах России на Курбан-Байрам мечети посетят от двух до нескольких сотен тысяч верующих, передает А42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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