В Москве у мусульман начался намаз в связи с Курбан-байрамом

В Соборной мечети Москвы стартовал торжественный молитвенный обряд мусульман, связанный с праздником Курбан-байрам. На мероприятии ожидается до 70 тысяч человек.
«В Соборной мечети Москвы начинается торжественный намаз в связи с праздником Курбан-байрам», — сообщает РИА Новости. Журналисты добавили, что для проведения обряда были временно закрыты улицы Дурова, Щепкина и Мещанская.
По предварительной информации, ожидается участие около 60-70 тысяч верующих на празднике. Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения, один из самых значимых в мусульманской культуре. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. В разных регионах России на Курбан-Байрам мечети посетят от двух до нескольких сотен тысяч верующих, передает А42.
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