ВС РФ на истребителе Су-35С нанесли удар по командному пункту украинской армии. Экипаж сопровождал Су-34. Цель была поражена, сообщает Минобороны России.
«Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ», — передает ведомство. Отмечается, что цель была успешно поражена.
Ранее сообщалось, что армия Росси окружила ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Также замглавы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что на этом участке передовой ВС РФ держат под огневым контролем пути снабжения украинских военных.
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