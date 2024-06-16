Армия и оружие Экипаж Су-35С нанес сокрушительный удар по командному пункту ВСУ. Видео Минобороны РФ: истребители Су-35С ударили по украинскому командному пункту 16 июня 2024 в 10:42 Размер текста - 17 + Су-35С успешно поразил командный пункт ВСУ, пишет Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ на истребителе Су-35С нанесли удар по командному пункту украинской армии. Экипаж сопровождал Су-34. Цель была поражена, сообщает Минобороны России. «Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ», — передает ведомство. Отмечается, что цель была успешно поражена. Ранее сообщалось, что армия Росси окружила ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Также замглавы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что на этом участке передовой ВС РФ держат под огневым контролем пути снабжения украинских военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ на истребителе Су-35С нанесли удар по командному пункту украинской армии. Экипаж сопровождал Су-34. Цель была поражена, сообщает Минобороны России. «Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ», — передает ведомство. Отмечается, что цель была успешно поражена. Ранее сообщалось, что армия Росси окружила ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Также замглавы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что на этом участке передовой ВС РФ держат под огневым контролем пути снабжения украинских военных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям