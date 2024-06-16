Экипаж Су-35С нанес сокрушительный удар по командному пункту ВСУ. Видео

Минобороны РФ: истребители Су-35С ударили по украинскому командному пункту
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Су-35С успешно поразил командный пункт ВСУ, пишет Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ на истребителе Су-35С нанесли удар по командному пункту украинской армии. Экипаж сопровождал Су-34. Цель была поражена, сообщает Минобороны России.

«Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ», — передает ведомство. Отмечается, что цель была успешно поражена.

Ранее сообщалось, что армия Росси окружила ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Также замглавы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что на этом участке передовой ВС РФ держат под огневым контролем пути снабжения украинских военных.

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ВС РФ на истребителе Су-35С нанесли удар по командному пункту украинской армии. Экипаж сопровождал Су-34. Цель была поражена, сообщает Минобороны России. «Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ», — передает ведомство. Отмечается, что цель была успешно поражена. Ранее сообщалось, что армия Росси окружила ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Также замглавы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что на этом участке передовой ВС РФ держат под огневым контролем пути снабжения украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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