ВС РФ окружили ВСУ под Угледаром

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ВСУ оказались в окружении под Угледаром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ окружили ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Об этом рассказал замглавы ДНР Игорь Кимаковский.

«Украинские войска в районе Владимировки под Угледаром оказались в окружении», — заявил Кимаковский в беседе с корреспондентом ТАСС. Он также рассказал, что на этом участке фронта ВС РФ держат пути снабжения ВСУ по огневым контролем.

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ВС РФ окружили ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Об этом рассказал замглавы ДНР Игорь Кимаковский. «Украинские войска в районе Владимировки под Угледаром оказались в окружении», — заявил Кимаковский в беседе с корреспондентом ТАСС. Он также рассказал, что на этом участке фронта ВС РФ держат пути снабжения ВСУ по огневым контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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