ВСУ оказались в окружении под Угледаром
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ окружили ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Об этом рассказал замглавы ДНР Игорь Кимаковский.
«Украинские войска в районе Владимировки под Угледаром оказались в окружении», — заявил Кимаковский в беседе с корреспондентом ТАСС. Он также рассказал, что на этом участке фронта ВС РФ держат пути снабжения ВСУ по огневым контролем.
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