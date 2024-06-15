В мире Украина ВС РФ окружили ВСУ под Угледаром 15 июня 2024 в 12:34 Размер текста - 17 + ВСУ оказались в окружении под Угледаром Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ окружили ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Об этом рассказал замглавы ДНР Игорь Кимаковский. «Украинские войска в районе Владимировки под Угледаром оказались в окружении», — заявил Кимаковский в беседе с корреспондентом ТАСС. Он также рассказал, что на этом участке фронта ВС РФ держат пути снабжения ВСУ по огневым контролем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ окружили ВСУ под Угледаром в районе Владимировки. Об этом рассказал замглавы ДНР Игорь Кимаковский. «Украинские войска в районе Владимировки под Угледаром оказались в окружении», — заявил Кимаковский в беседе с корреспондентом ТАСС. Он также рассказал, что на этом участке фронта ВС РФ держат пути снабжения ВСУ по огневым контролем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям