15 июня 2024
14 июня 2024

Губернатор Куйвашев и мэр Орлов поздравили свердловчан с Днем медработника

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев и Алексей Орлов поблагодарили врачей за их труд и пожелали им здоровья
Евгений Куйвашев и Алексей Орлов поблагодарили врачей за их труд и пожелали им здоровья Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили с Днем медицинского работника сотрудников и ветеранов системы здравоохранения. В своих обращениях они подчеркнули, что трудящиеся в этой профессии уральцы сохраняют здоровье людей на протяжении всей их жизни.

«Ваша профессия — одна из самых гуманных и важных. Ваш труд сопровождает нас с самого рождения и на протяжении всей жизни. Вы лечите от недугов, спасаете жизни, помогаете сохранить самый ценный ресурс — здоровье», — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики региона. Евгений Куйвашев подчеркнул значимость работы медицинских работников и усилия, направленные на улучшение качества и доступности медицинской помощи в Свердловской области. Профессионализм и самоотдача уральских медиков становятся основой для развития здравоохранения региона.

Алексей Орлов в своем обращении отметил, что за здоровьем екатеринбуржцев следят почти 30 тысяч сотрудников. «Сегодня в сфере здравоохранения Екатеринбурга работает более 28 тысяч человек. Вы оказываете неотложную и плановую медицинскую помощь, проводите диспансеризацию населения, занимаетесь профилактической работой, развиваете науку», — написал он в своем telegram-канале.

Политики поблагодарили медицинских работников и ветеранов отрасли за их признательность долгу и добросовестный, созидательный труд. Куйвашев и Орлов пожелали медикам благополучия и крепкого здоровья.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили с Днем медицинского работника сотрудников и ветеранов системы здравоохранения. В своих обращениях они подчеркнули, что трудящиеся в этой профессии уральцы сохраняют здоровье людей на протяжении всей их жизни. «Ваша профессия — одна из самых гуманных и важных. Ваш труд сопровождает нас с самого рождения и на протяжении всей жизни. Вы лечите от недугов, спасаете жизни, помогаете сохранить самый ценный ресурс — здоровье», — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики региона. Евгений Куйвашев подчеркнул значимость работы медицинских работников и усилия, направленные на улучшение качества и доступности медицинской помощи в Свердловской области. Профессионализм и самоотдача уральских медиков становятся основой для развития здравоохранения региона. Алексей Орлов в своем обращении отметил, что за здоровьем екатеринбуржцев следят почти 30 тысяч сотрудников. «Сегодня в сфере здравоохранения Екатеринбурга работает более 28 тысяч человек. Вы оказываете неотложную и плановую медицинскую помощь, проводите диспансеризацию населения, занимаетесь профилактической работой, развиваете науку», — написал он в своем telegram-канале. Политики поблагодарили медицинских работников и ветеранов отрасли за их признательность долгу и добросовестный, созидательный труд. Куйвашев и Орлов пожелали медикам благополучия и крепкого здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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