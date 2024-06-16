Установлены личности сотрудников СИЗО, которых взяли в заложники в Ростове

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В СИЗО Ростова взяли в заложники двух человек
В СИЗО Ростова взяли в заложники двух человек Фото:
новость из сюжета
В Ростове-на-Дону в СИЗО обвиняемые захватили заложников

Стали известны личности сотрудников СИЗО, которых обвиняемые взяли в заложники. Об этом сообщает Baza. 

«В заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1», — передает telegram-канал. По информации ФСИН, ведутся переговоры по освобождению сотрудников. Ситуация контролируемая, уточнили в ведомстве. 

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Стали известны личности сотрудников СИЗО, которых обвиняемые взяли в заложники. Об этом сообщает Baza.  «В заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1», — передает telegram-канал. По информации ФСИН, ведутся переговоры по освобождению сотрудников. Ситуация контролируемая, уточнили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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