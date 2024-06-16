Установлены личности сотрудников СИЗО, которых взяли в заложники в Ростове

В СИЗО Ростова взяли в заложники двух человек
новость из сюжетаВ Ростове-на-Дону в СИЗО обвиняемые захватили заложников
Стали известны личности сотрудников СИЗО, которых обвиняемые взяли в заложники. Об этом сообщает Baza.
«В заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1», — передает telegram-канал. По информации ФСИН, ведутся переговоры по освобождению сотрудников. Ситуация контролируемая, уточнили в ведомстве.
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