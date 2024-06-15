Вечером 15 июня в селе Большая Лая под Нижним Тагилом (Свердловская область) пьяный мотоциклист без прав на управление данным видом транспорта потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали его жена и четырехлетняя дочь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.
«Мужчина, управляя мотоциклом „Урал“, незарегистрированным в установленном законом порядке, двигаясь по улице Новоалександровская в селе Большая Лая, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали пассажиры мотоцикла: 45-летняя жена водителя и его четырехлетняя дочь, которые с различными травмами доставлены в лечебные учреждения», — говорится в telegram-канале ведомства.
Водитель рассказал инспекторам, что вместе с семьей возвращался домой с водоема, однако потерял управление при повороте. Ребенок сидел на бензобаке мотоцикла, что повлекло травмирование. Результат освидетельствования показал, что мужчина был пьян, — он не отрицал свое состояние.
На мужчину составлено четыре административных протокола за нарушение ПДД. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение, не имея прав, а также был лишен водительского удостоверения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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