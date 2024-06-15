15 июня 2024
14 июня 2024

В Нижнем Тагиле пьяный лихач устроил ДТП, в котором пострадали его жена и дочь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший в ДТП ребенок сидел на бензобаке мотоцикла
Пострадавший в ДТП ребенок сидел на бензобаке мотоцикла Фото:

Вечером 15 июня в селе Большая Лая под Нижним Тагилом (Свердловская область) пьяный мотоциклист без прав на управление данным видом транспорта потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали его жена и четырехлетняя дочь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

«Мужчина, управляя мотоциклом „Урал“, незарегистрированным в установленном законом порядке, двигаясь по улице Новоалександровская в селе Большая Лая, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали пассажиры мотоцикла: 45-летняя жена водителя и его четырехлетняя дочь, которые с различными травмами доставлены в лечебные учреждения», — говорится в telegram-канале ведомства.

Водитель рассказал инспекторам, что вместе с семьей возвращался домой с водоема, однако потерял управление при повороте. Ребенок сидел на бензобаке мотоцикла, что повлекло травмирование. Результат освидетельствования показал, что мужчина был пьян, — он не отрицал свое состояние.

На мужчину составлено четыре административных протокола за нарушение ПДД. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение, не имея прав, а также был лишен водительского удостоверения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Мотоцикл не был зарегистрирован
Мотоцикл не был зарегистрирован
Фото:
Мужчина признался автоинспекторам, что управлял мотоциклом в пьяном виде
Мужчина признался автоинспекторам, что управлял мотоциклом в пьяном виде
Фото:

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Вечером 15 июня в селе Большая Лая под Нижним Тагилом (Свердловская область) пьяный мотоциклист без прав на управление данным видом транспорта потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали его жена и четырехлетняя дочь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Мужчина, управляя мотоциклом „Урал“, незарегистрированным в установленном законом порядке, двигаясь по улице Новоалександровская в селе Большая Лая, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали пассажиры мотоцикла: 45-летняя жена водителя и его четырехлетняя дочь, которые с различными травмами доставлены в лечебные учреждения», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель рассказал инспекторам, что вместе с семьей возвращался домой с водоема, однако потерял управление при повороте. Ребенок сидел на бензобаке мотоцикла, что повлекло травмирование. Результат освидетельствования показал, что мужчина был пьян, — он не отрицал свое состояние. На мужчину составлено четыре административных протокола за нарушение ПДД. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение, не имея прав, а также был лишен водительского удостоверения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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