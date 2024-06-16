Захватившие заложников в СИЗО Ростова общались через разные камеры

Преступники, захватившие заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, содержались в разных камерах, однако могли общаться друг с другом. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Захватившие заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону содержались в разных камерах, но между ними была связь,», — рассказали в правоохранительных органах. Об этом сообщает ТАСС.
В Ростове-на-Дону 16 июня в СИЗО шестеро обвиняемых захватили в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Личности преступников установлены. По данным правоохранительных органов они были осуждены по террористическим статьям.
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