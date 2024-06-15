Под Екатеринбургом 10 человек отравились токсичными удобрениями

В поселке Садовый под Екатеринбургом 10 человек пострадали от воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве. Одна из пациенток была госпитализирована в токсикоцентр с ингаляционным отравлением токсинами лёгкой степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
«10 человек пострадали от токсического воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый», — говорится в telegram-канале министерства. На место выезжали пять бригад скорой медицинской помощи из Екатеринбурга.
За помощью к медикам обратились пять пострадавших, одну из которых отвезли на лечение в больницу в Екатеринбурге. Состояние остальных — удовлетворительное, они отказались от госпитализации.
По информации телеканала «РЕН-ТВ», участок обрабатывали во время отсутствия людей. Рабочие рассказали каналу, что их не предупредили об этом, поэтому несколько человек надышались токсичными парами.
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