15 июня 2024

Под Екатеринбургом 10 человек отравились токсичными удобрениями

© Служба новостей «URA.RU»
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После отравления за помощью к медикам обратились пять человек
После отравления за помощью к медикам обратились пять человек Фото:

В поселке Садовый под Екатеринбургом 10 человек пострадали от воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве. Одна из пациенток была госпитализирована в токсикоцентр с ингаляционным отравлением токсинами лёгкой степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«10 человек пострадали от токсического воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый», — говорится в telegram-канале министерства. На место выезжали пять бригад скорой медицинской помощи из Екатеринбурга.

За помощью к медикам обратились пять пострадавших, одну из которых отвезли на лечение в больницу в Екатеринбурге. Состояние остальных — удовлетворительное, они отказались от госпитализации.

По информации телеканала «РЕН-ТВ», участок обрабатывали во время отсутствия людей. Рабочие рассказали каналу, что их не предупредили об этом, поэтому несколько человек надышались токсичными парами.

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В поселке Садовый под Екатеринбургом 10 человек пострадали от воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве. Одна из пациенток была госпитализирована в токсикоцентр с ингаляционным отравлением токсинами лёгкой степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «10 человек пострадали от токсического воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый», — говорится в telegram-канале министерства. На место выезжали пять бригад скорой медицинской помощи из Екатеринбурга. За помощью к медикам обратились пять пострадавших, одну из которых отвезли на лечение в больницу в Екатеринбурге. Состояние остальных — удовлетворительное, они отказались от госпитализации. По информации телеканала «РЕН-ТВ», участок обрабатывали во время отсутствия людей. Рабочие рассказали каналу, что их не предупредили об этом, поэтому несколько человек надышались токсичными парами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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