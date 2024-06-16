Что известно об одном из заложников в СИЗО Ростова

Одним из заложников осужденных в СИЗО Ростова-на-Дону является младший инспектор дежурной смены 23-летний Виктор Кончаков. Он устроился на работу в изолятор после службы в армии России.
«Молодой человек ранее учился в архитектурном колледже, прошел срочную службу в российской армии, после чего вернулся домой и в последнее время работал в ростовском СИЗО», — передает telegram-канал Privet-Rostov.ru. В изоляторе Виктор Кончаков занимал должность младшего инспектора дежурной смены.
Ранее было опубликовано видео захвата заложников в ростовском СИЗО-1 на улице Горького. На нем осужденные заявили о своей принадлежности к террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Среди заложников также оказался начальник оперативного управления подполковник Александр Б.
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