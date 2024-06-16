Что известно об одном из заложников в СИЗО Ростова

Одним из заложников в ростовском СИЗО является младший инспектор Кончаков
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Город. Курган, сизо, колючая проволока, заключение под стражу
Виктор Кончаков, которого взяли в заложники в СИЗО Ростова, устроился туда на работу после службы в армии Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Одним из заложников осужденных в СИЗО Ростова-на-Дону является младший инспектор дежурной смены 23-летний Виктор Кончаков. Он устроился на работу в изолятор после службы в армии России.

«Молодой человек ранее учился в архитектурном колледже, прошел срочную службу в российской армии, после чего вернулся домой и в последнее время работал в ростовском СИЗО», — передает telegram-канал Privet-Rostov.ru. В изоляторе Виктор Кончаков занимал должность младшего инспектора дежурной смены.

Ранее было опубликовано видео захвата заложников в ростовском СИЗО-1 на улице Горького. На нем осужденные заявили о своей принадлежности к террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Среди заложников также оказался начальник оперативного управления подполковник Александр Б.

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Одним из заложников осужденных в СИЗО Ростова-на-Дону является младший инспектор дежурной смены 23-летний Виктор Кончаков. Он устроился на работу в изолятор после службы в армии России. «Молодой человек ранее учился в архитектурном колледже, прошел срочную службу в российской армии, после чего вернулся домой и в последнее время работал в ростовском СИЗО», — передает telegram-канал Privet-Rostov.ru. В изоляторе Виктор Кончаков занимал должность младшего инспектора дежурной смены. Ранее было опубликовано видео захвата заложников в ростовском СИЗО-1 на улице Горького. На нем осужденные заявили о своей принадлежности к террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Среди заложников также оказался начальник оперативного управления подполковник Александр Б.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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