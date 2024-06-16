Появилось видео с захваченными заложниками в СИЗО Ростова

16 июня 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Преступники удерживают начальника управления СИЗО и инспектора Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Появились кадры захвата заложников в следственном изоляторе СИЗО-1 на улице Горького. На видео преступники заявляют о своей принадлежности к группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). «Публикуем видео из СИЗО в Ростове, где сотрудников захватили в заложники арестованные», — сообщает telegram-канал 112. На кадрах запечатлено как преступники удерживают в качестве заложников начальника одного из управлений СИЗО и инспектора. Также захватчики заявляют о своей принадлежности к ИГИЛ. Заложники не пострадали. У одного из них на обеих руках заметны ссадины. В СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня преступники захватили заложников. Шестеро обвиняемых, которые были осуждены за участие в террористической группировке и подготовку теракта, выбили решетку на окне, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы. В настоящее время ведутся переговоры с обвиняемыми по освобождению заложников. Преступники выдвигают требования предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть СИЗО в обмен на освобождение заложников. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились кадры захвата заложников в следственном изоляторе СИЗО-1 на улице Горького. На видео преступники заявляют о своей принадлежности к группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). «Публикуем видео из СИЗО в Ростове, где сотрудников захватили в заложники арестованные», — сообщает telegram-канал 112. На кадрах запечатлено как преступники удерживают в качестве заложников начальника одного из управлений СИЗО и инспектора. Также захватчики заявляют о своей принадлежности к ИГИЛ. Заложники не пострадали. У одного из них на обеих руках заметны ссадины. В СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня преступники захватили заложников. Шестеро обвиняемых, которые были осуждены за участие в террористической группировке и подготовку теракта, выбили решетку на окне, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы. В настоящее время ведутся переговоры с обвиняемыми по освобождению заложников. Преступники выдвигают требования предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть СИЗО в обмен на освобождение заложников. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ