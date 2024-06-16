Появилось видео с захваченными заложниками в СИЗО Ростова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, страх, раненый, боевики, военные, солдаты, ноги, подготовка, вооруженные силы, заложник, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, руки, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, плен, пленный
Преступники удерживают начальника управления СИЗО и инспектора Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Появились кадры захвата заложников в следственном изоляторе СИЗО-1 на улице Горького. На видео преступники заявляют о своей принадлежности к группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ).

«Публикуем видео из СИЗО в Ростове, где сотрудников захватили в заложники арестованные», — сообщает telegram-канал 112. На кадрах запечатлено как преступники удерживают в качестве заложников начальника одного из управлений СИЗО и инспектора. Также захватчики заявляют о своей принадлежности к ИГИЛ. Заложники не пострадали. У одного из них на обеих руках заметны ссадины.

В СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня преступники захватили заложников. Шестеро обвиняемых, которые были осуждены за участие в террористической группировке и подготовку теракта, выбили решетку на окне, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы. В настоящее время ведутся переговоры с обвиняемыми по освобождению заложников. Преступники выдвигают требования предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть СИЗО в обмен на освобождение заложников.

*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились кадры захвата заложников в следственном изоляторе СИЗО-1 на улице Горького. На видео преступники заявляют о своей принадлежности к группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). «Публикуем видео из СИЗО в Ростове, где сотрудников захватили в заложники арестованные», — сообщает telegram-канал 112. На кадрах запечатлено как преступники удерживают в качестве заложников начальника одного из управлений СИЗО и инспектора. Также захватчики заявляют о своей принадлежности к ИГИЛ. Заложники не пострадали. У одного из них на обеих руках заметны ссадины. В СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня преступники захватили заложников. Шестеро обвиняемых, которые были осуждены за участие в террористической группировке и подготовку теракта, выбили решетку на окне, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы. В настоящее время ведутся переговоры с обвиняемыми по освобождению заложников. Преступники выдвигают требования предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть СИЗО в обмен на освобождение заложников. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...