Освобождение заложников из СИЗО-1 в Ростове: онлайн-трансляция

16 июня 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Правоохранители ведут операцию по освбождению заложников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону группа заключенных захватила сотрудников в качестве заложников. В данный момент идет операция по освобождению удерживаемых. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происходящего. 14:20 Согласно сообщению источника "Комсомольской правды", в ходе операции по освобождению заложников пострадали трое сотрудников правоохранительных органов. У всех состояние оценивается как не тяжелое. Один доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, второй получил резаные раны и направлен в травмпункт, третьему оказана помощь на месте. 14:17 По информации telegram-канала Baza, один из заложников получил незначительное ножевое ранение. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничто не угрожает. 14:15 Известны подробности того, как был осуществлен захват заложников. Шестеро захватчиков выбили решетку на окне своей камеры, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщал telegram-канал Baza. 14:07 Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в свою очередь, подтвердили RT, что все преступники, участвовавшие в захвате заложников в ростовском СИЗО, были ликвидированы. 14:05 Согласно источнику 161.ru в силовых структурах, в ходе освобождения заложников силовыми структурами двое захватчиков были ликвидированы, еще четверо злоумышленников задержаны. Операцию проводили бойцы ОМОН и спецназа. 14:03 Захватчики ранее были осуждены за участие в террористической организации ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Трое из них — Гиреев, Цицкиев и Акиев — были приговорены в декабре 2023 года. Акиев, Камнеев и Гиреев получили по 18 лет лишения свободы, а Цицкиев — 18,5 лет. Личность пятого подозреваемого установлена как Сайпудинов, шестой до сих пор не установлен. 14:00 Известны личности заложников. Один из них 23-летний Виктор Кончаков, который работал младшим инспектором в дежурной смене изолятора. До этого он проходил службу в российской армии и учился в архитектурном колледже. Вторым заложником являлся начальник оперативного управления, подполковник Александр Б 13:59 Заложники спасены правоохранителями. Они удерживались группой из шести преступников. 13:53 По информации издания «Лента.ру», есть раненые. Детали о пострадавших уточняются. 13:50 Telegram-канал Shot сообщает, что захватчики ликвидированы. 13:48 Две кареты скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова. 13:46 Согласно информации журналистов, в районе СИЗО слышны выстрелы. Представители СМИ сообщают, что сейчас предпринимаются попытки убедить преступников сдаться и освободить захваченных сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону группа заключенных захватила сотрудников в качестве заложников. В данный момент идет операция по освобождению удерживаемых. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происходящего. 14:20 16.06.2024 Согласно сообщению источника "Комсомольской правды", в ходе операции по освобождению заложников пострадали трое сотрудников правоохранительных органов. У всех состояние оценивается как не тяжелое. Один доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, второй получил резаные раны и направлен в травмпункт, третьему оказана помощь на месте. 14:17 16.06.2024 По информации telegram-канала Baza, один из заложников получил незначительное ножевое ранение. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничто не угрожает. 14:15 16.06.2024 Известны подробности того, как был осуществлен захват заложников. Шестеро захватчиков выбили решетку на окне своей камеры, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщал telegram-канал Baza. 14:07 16.06.2024 Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в свою очередь, подтвердили RT, что все преступники, участвовавшие в захвате заложников в ростовском СИЗО, были ликвидированы. 14:05 16.06.2024 Согласно источнику 161.ru в силовых структурах, в ходе освобождения заложников силовыми структурами двое захватчиков были ликвидированы, еще четверо злоумышленников задержаны. Операцию проводили бойцы ОМОН и спецназа. 14:03 16.06.2024 Захватчики ранее были осуждены за участие в террористической организации ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Трое из них — Гиреев, Цицкиев и Акиев — были приговорены в декабре 2023 года. Акиев, Камнеев и Гиреев получили по 18 лет лишения свободы, а Цицкиев — 18,5 лет. Личность пятого подозреваемого установлена как Сайпудинов, шестой до сих пор не установлен. 14:00 Известны личности заложников. Один из них 23-летний Виктор Кончаков, который работал младшим инспектором в дежурной смене изолятора. До этого он проходил службу в российской армии и учился в архитектурном колледже. Вторым заложником являлся начальник оперативного управления, подполковник Александр Б 13:59 16.06.2024 Заложники спасены правоохранителями. Они удерживались группой из шести преступников. 13:53 16.06.2024 По информации издания «Лента.ру», есть раненые. Детали о пострадавших уточняются. 13:50 16.06.2024 Telegram-канал Shot сообщает, что захватчики ликвидированы. 13:48 16.06.2024 Две кареты скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова. 13:46 16.06.2024 Согласно информации журналистов, в районе СИЗО слышны выстрелы. Представители СМИ сообщают, что сейчас предпринимаются попытки убедить преступников сдаться и освободить захваченных сотрудников.