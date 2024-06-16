ФСИН отчиталась об операции по спасению заложников в СИЗО-1 в Ростове

ФСИН: преступники, захватившие СИЗО-1 в Ростове, ликвидированы
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, военные сборы, стрелковая подготовка, калаш, огневая
В операции участвовали ОМОН и спецназ Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Преступники, державшие в заложниках сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, ликвидированы. Освобожденные не пострадали. О ходе операции отчитался ФСИН России.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы. Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сообщили в пресс-службе ведомства. В операции участвовали ОМОН и спецназ.

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Преступники, державшие в заложниках сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, ликвидированы. Освобожденные не пострадали. О ходе операции отчитался ФСИН России. «В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы. Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сообщили в пресс-службе ведомства. В операции участвовали ОМОН и спецназ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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