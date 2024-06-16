ФСИН отчиталась об операции по спасению заложников в СИЗО-1 в Ростове

В операции участвовали ОМОН и спецназ
новость из сюжетаВ СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников
Преступники, державшие в заложниках сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, ликвидированы. Освобожденные не пострадали. О ходе операции отчитался ФСИН России.
«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы. Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сообщили в пресс-службе ведомства. В операции участвовали ОМОН и спецназ.
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