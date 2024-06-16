ФСИН отчиталась об операции по спасению заложников в СИЗО-1 в Ростове

ФСИН: преступники, захватившие СИЗО-1 в Ростове, ликвидированы

16 июня 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В операции участвовали ОМОН и спецназ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Преступники, державшие в заложниках сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, ликвидированы. Освобожденные не пострадали. О ходе операции отчитался ФСИН России. «В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы. Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сообщили в пресс-службе ведомства. В операции участвовали ОМОН и спецназ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преступники, державшие в заложниках сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, ликвидированы. Освобожденные не пострадали. О ходе операции отчитался ФСИН России. «В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы. Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сообщили в пресс-службе ведомства. В операции участвовали ОМОН и спецназ.