Песков дал совет Зеленскому послушать Путина

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Предложение Владимира Путина не является ультиматумом, заявил Дмитрий Песков
Предложение Владимира Путина не является ультиматумом, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский должен задуматься над предложением президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. ВСУ сейчас находятся в достаточно сложной для себя ситуации. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Владимира Путина, так как военная обстановка для Киева ухудшается», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что предложение российского президента является именно мирная инициатива, а не ультиматум.

Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. В этом случае Россия обещает прекратит огонь.

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Украинский лидер Владимир Зеленский должен задуматься над предложением президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. ВСУ сейчас находятся в достаточно сложной для себя ситуации. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Владимира Путина, так как военная обстановка для Киева ухудшается», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что предложение российского президента является именно мирная инициатива, а не ультиматум. Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. В этом случае Россия обещает прекратит огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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