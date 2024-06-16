Песков дал совет Зеленскому послушать Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский должен задуматься над предложением президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. ВСУ сейчас находятся в достаточно сложной для себя ситуации. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Владимира Путина, так как военная обстановка для Киева ухудшается», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что предложение российского президента является именно мирная инициатива, а не ультиматум.
Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. В этом случае Россия обещает прекратит огонь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.