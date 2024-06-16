Песков: письменное соглашение мира с Зеленским не будет легитимным

16 июня 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что соглашение мира с Владимиром Зеленским не будет легитимным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским не могут быть зафиксированы в письменной форме, так как это будет нелегитимно. Об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно», — сообщил Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео расположено в его telegram-канале. Официальный президентский срок Зеленского закончился 20 мая. Ранее Песков также отметил, что страны Запада неконструктивно отреагировали на мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине. Тот предлагал Киеву завершить конфликт, если ВСУ оставят территории, недавно присоединенные к России. Также по словам Пескова, на мирном саммите в Швейцарии, который проходит сейчас, не будут обсуждаться реальные способы урегулирования конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским не могут быть зафиксированы в письменной форме, так как это будет нелегитимно. Об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно», — сообщил Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео расположено в его telegram-канале. Официальный президентский срок Зеленского закончился 20 мая. Ранее Песков также отметил, что страны Запада неконструктивно отреагировали на мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине. Тот предлагал Киеву завершить конфликт, если ВСУ оставят территории, недавно присоединенные к России. Также по словам Пескова, на мирном саммите в Швейцарии, который проходит сейчас, не будут обсуждаться реальные способы урегулирования конфликта на Украине.