Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина по Украине

Песков назвал неконструктивной реакцию Запада на инициативы Путина по Украине

15 июня 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что на конференции в Швейцарии не будут обсуждаться реальные условия для решения украинского конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны неконструктивно отреагировали на мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Ее много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления. Они неконструктивного характера», — поделился Дмитрий Песков, его слова приводит argumenti.ru. Касательно конференции в Швейцарии Песков заявил, что на ней не будут обсуждаться реальные способы урегулирования конфликта. Предложения Путина там также явно не будет. Песков надеется, что следующий саммит состоится на более конструктивном уровне, чем сейчас. До начала конференции в Швейцарии Путин выдвинул новое предложение по решению конфликта на Украине. Согласно ему, ВСУ уходят с новых территорий, а сами территории навсегда остаются в составе России. При этом член СПЧ Александр Брод считает, что эти условия выгодны не только РФ, но и Киеву, а жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей не видят себя в составе Украины, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны неконструктивно отреагировали на мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Ее много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления. Они неконструктивного характера», — поделился Дмитрий Песков, его слова приводит argumenti.ru. Касательно конференции в Швейцарии Песков заявил, что на ней не будут обсуждаться реальные способы урегулирования конфликта. Предложения Путина там также явно не будет. Песков надеется, что следующий саммит состоится на более конструктивном уровне, чем сейчас. До начала конференции в Швейцарии Путин выдвинул новое предложение по решению конфликта на Украине. Согласно ему, ВСУ уходят с новых территорий, а сами территории навсегда остаются в составе России. При этом член СПЧ Александр Брод считает, что эти условия выгодны не только РФ, но и Киеву, а жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей не видят себя в составе Украины, передает РАПСИ.