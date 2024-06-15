15 июня 2024

Путин наградил врачей из Екатеринбурга

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Врачи удостоились госнаград и званий за заслуги в области здравоохранения
Врачи удостоились госнаград и званий за заслуги в области здравоохранения Фото:

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врач Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга Сергей Вяткин получил орден Пирогова. Его коллега из Свердловского областного онкологического центра Дмитрий Бенцион удостоился почетного звания. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«Наградить орденом Пирогова Вяткина Сергея Вениаминовича — врача ГКБ №40», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации.

Дмитрию Бенциону было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Он является руководителем радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического центра.

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За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врач Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга Сергей Вяткин получил орден Пирогова. Его коллега из Свердловского областного онкологического центра Дмитрий Бенцион удостоился почетного звания. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «Наградить орденом Пирогова Вяткина Сергея Вениаминовича — врача ГКБ №40», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации. Дмитрию Бенциону было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Он является руководителем радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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