Путин наградил врачей из Екатеринбурга

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врач Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга Сергей Вяткин получил орден Пирогова. Его коллега из Свердловского областного онкологического центра Дмитрий Бенцион удостоился почетного звания. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«Наградить орденом Пирогова Вяткина Сергея Вениаминовича — врача ГКБ №40», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации.
Дмитрию Бенциону было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Он является руководителем радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического центра.
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