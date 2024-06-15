15 июня 2024
14 июня 2024

Синоптики предупредили челябинцев о грозах с ливнями и 36-градусной жаре

На Челябинскую область надвигаются грозы и жара за 30 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
В Челябинске сохраняется аномальная погода Фото:

Челябинские синоптики 16 июня выступили с экстренным предупреждением о грозах и аномальной жаре. Также ожидается резкое усиление ветра.

«Ночью и днем 17 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами сильный. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозе до 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

Также 17 июня в большинстве районов региона сохраняется аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать климатическую норму на семь градусов и более. На юге области жара достигнет 36 градусов.

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Челябинские синоптики 16 июня выступили с экстренным предупреждением о грозах и аномальной жаре. Также ожидается резкое усиление ветра. «Ночью и днем 17 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами сильный. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозе до 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра. Также 17 июня в большинстве районов региона сохраняется аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать климатическую норму на семь градусов и более. На юге области жара достигнет 36 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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