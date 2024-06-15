Синоптики предупредили челябинцев о грозах с ливнями и 36-градусной жаре

Челябинские синоптики 16 июня выступили с экстренным предупреждением о грозах и аномальной жаре. Также ожидается резкое усиление ветра.
«Ночью и днем 17 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами сильный. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозе до 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.
Также 17 июня в большинстве районов региона сохраняется аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать климатическую норму на семь градусов и более. На юге области жара достигнет 36 градусов.
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