В МИД РФ предложили новую кандидатуру на пост президента США

Захарова: США стоит рассмотреть супругу Байдена на роль президента

16 июня 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Захарова предложила супругу Байдена на роль президента США Фото: Official White House / Adam Schultz Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американцам избрать следующим президентом США супругу нынешнего главы Штатов Джо Байдена Джилл. Об этом Захарова заявила в своем официальном telegram-канале. «Может, лучше им супругу Байдена избрать?» — написала Захарова. По ее словам, Джилл Байден говорит понятно, не падает и вызывает сочувствие, так как ухаживает за «безнадежным». Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала выступление супруги главы США, в котором та объясняла, что возраст президента Джо Байдена никак не влияет на выборы и он один из самых «эффективных» лидеров современности. Ранее нынешний президент США назвал свою страну единственной в мире сверхдержавой и отметил, что американцы — незаменимая нация. Его заявление Захарова окрестила «кринжем» года. Она также удивилась, почему Байден ничего не сказал про печатный станок и госдолг страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американцам избрать следующим президентом США супругу нынешнего главы Штатов Джо Байдена Джилл. Об этом Захарова заявила в своем официальном telegram-канале. «Может, лучше им супругу Байдена избрать?» — написала Захарова. По ее словам, Джилл Байден говорит понятно, не падает и вызывает сочувствие, так как ухаживает за «безнадежным». Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала выступление супруги главы США, в котором та объясняла, что возраст президента Джо Байдена никак не влияет на выборы и он один из самых «эффективных» лидеров современности. Ранее нынешний президент США назвал свою страну единственной в мире сверхдержавой и отметил, что американцы — незаменимая нация. Его заявление Захарова окрестила «кринжем» года. Она также удивилась, почему Байден ничего не сказал про печатный станок и госдолг страны.