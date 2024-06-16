В МИД РФ предложили новую кандидатуру на пост президента США

Захарова: США стоит рассмотреть супругу Байдена на роль президента
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, жена, Джо Байден, Джилл, супруга,  stock
Захарова предложила супругу Байдена на роль президента США Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американцам избрать следующим президентом США супругу нынешнего главы Штатов Джо Байдена Джилл. Об этом Захарова заявила в своем официальном telegram-канале.

«Может, лучше им супругу Байдена избрать?» — написала Захарова. По ее словам, Джилл Байден говорит понятно, не падает и вызывает сочувствие, так как ухаживает за «безнадежным». Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала выступление супруги главы США, в котором та объясняла, что возраст президента Джо Байдена никак не влияет на выборы и он один из самых «эффективных» лидеров современности.

Ранее нынешний президент США назвал свою страну единственной в мире сверхдержавой и отметил, что американцы — незаменимая нация. Его заявление Захарова окрестила «кринжем» года. Она также удивилась, почему Байден ничего не сказал про печатный станок и госдолг страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американцам избрать следующим президентом США супругу нынешнего главы Штатов Джо Байдена Джилл. Об этом Захарова заявила в своем официальном telegram-канале. «Может, лучше им супругу Байдена избрать?» — написала Захарова. По ее словам, Джилл Байден говорит понятно, не падает и вызывает сочувствие, так как ухаживает за «безнадежным». Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала выступление супруги главы США, в котором та объясняла, что возраст президента Джо Байдена никак не влияет на выборы и он один из самых «эффективных» лидеров современности. Ранее нынешний президент США назвал свою страну единственной в мире сверхдержавой и отметил, что американцы — незаменимая нация. Его заявление Захарова окрестила «кринжем» года. Она также удивилась, почему Байден ничего не сказал про печатный станок и госдолг страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...