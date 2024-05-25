Захарова назвала слова Байдена об американцах «кринжем» года

26 мая 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Слова Байдена вызвали удивление у Захаровой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова президента США Джо Байдена о незаменимой нации и самой сильной стране в мире «кринжем» года. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «Байден: „Как незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире… Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера“. Кринж года», — написала Захарова. Она высказала удивление, почему Байден ничего не сказал про печатный станок и госдолг страны. Также напомнила, что 1912 году кандидат в президенты США от демократов Вудро Вильсон заявлял, что незаменимых людей нет. «Выборы Вильсон выиграл», — добавила она. Байден ранее назвал США единственной в мире сверхдержавой. Он также считает, что американцы — незаменимая нация. Заявление Байден сделал на выступлении перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Байден добавил, что США принимают дипломатические усилия для прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, которых удерживают ХАМАС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова президента США Джо Байдена о незаменимой нации и самой сильной стране в мире «кринжем» года. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «Байден: „Как незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире… Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера“. Кринж года», — написала Захарова. Она высказала удивление, почему Байден ничего не сказал про печатный станок и госдолг страны. Также напомнила, что 1912 году кандидат в президенты США от демократов Вудро Вильсон заявлял, что незаменимых людей нет. «Выборы Вильсон выиграл», — добавила она. Байден ранее назвал США единственной в мире сверхдержавой. Он также считает, что американцы — незаменимая нация. Заявление Байден сделал на выступлении перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Байден добавил, что США принимают дипломатические усилия для прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, которых удерживают ХАМАС.