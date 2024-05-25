25 мая 2024

Захарова назвала слова Байдена об американцах «кринжем» года

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Слова Байдена вызвали удивление у Захаровой Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова президента США Джо Байдена о незаменимой нации и самой сильной стране в мире «кринжем» года. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале.

«Байден: „Как незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире… Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера“. Кринж года», — написала Захарова.

Она высказала удивление, почему Байден ничего не сказал про печатный станок и госдолг страны. Также напомнила, что 1912 году кандидат в президенты США от демократов Вудро Вильсон заявлял, что незаменимых людей нет. «Выборы Вильсон выиграл», — добавила она.

Байден ранее назвал США единственной в мире сверхдержавой. Он также считает, что американцы — незаменимая нация. Заявление Байден сделал на выступлении перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Байден добавил, что США принимают дипломатические усилия для прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, которых удерживают ХАМАС.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова президента США Джо Байдена о незаменимой нации и самой сильной стране в мире «кринжем» года. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «Байден: „Как незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире… Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера“. Кринж года», — написала Захарова. Она высказала удивление, почему Байден ничего не сказал про печатный станок и госдолг страны. Также напомнила, что 1912 году кандидат в президенты США от демократов Вудро Вильсон заявлял, что незаменимых людей нет. «Выборы Вильсон выиграл», — добавила она. Байден ранее назвал США единственной в мире сверхдержавой. Он также считает, что американцы — незаменимая нация. Заявление Байден сделал на выступлении перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Байден добавил, что США принимают дипломатические усилия для прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, которых удерживают ХАМАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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