В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 12-летний Виктор Шиловских. Его местоположение неизвестно с 11 июня — мальчик вышел на прогулку и не вернулся, сообщили в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Шиловских Виктор, 12 лет. Чкаловский район города Екатеринбурга, 11 июня вышел на прогулку и не вернулся», — говорится в группе отряда в «ВКонтакте».
Рост школьника — 151 сантиметр, худощавого телосложения. Был одет в черную спортивную кофту, темно-синие штаны, черную футболку, черные кроссовки и черную кепку.
Если вам известно местоположение пропавшего, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52. Также любую информацию о мальчике можно сообщить по номеру 8 963 648 60 69 (Людмила).
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