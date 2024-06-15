15 июня 2024

В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Еще 11 июня подросток ушел на прогулку и не вернулся (архивное фото)
Еще 11 июня подросток ушел на прогулку и не вернулся (архивное фото) Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 12-летний Виктор Шиловских. Его местоположение неизвестно с 11 июня — мальчик вышел на прогулку и не вернулся, сообщили в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Шиловских Виктор, 12 лет. Чкаловский район города Екатеринбурга, 11 июня вышел на прогулку и не вернулся», — говорится в группе отряда в «ВКонтакте».

Рост школьника — 151 сантиметр, худощавого телосложения. Был одет в черную спортивную кофту, темно-синие штаны, черную футболку, черные кроссовки и черную кепку.

Если вам известно местоположение пропавшего, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52. Также любую информацию о мальчике можно сообщить по номеру 8 963 648 60 69 (Людмила).

Фото:

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В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 12-летний Виктор Шиловских. Его местоположение неизвестно с 11 июня — мальчик вышел на прогулку и не вернулся, сообщили в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Шиловских Виктор, 12 лет. Чкаловский район города Екатеринбурга, 11 июня вышел на прогулку и не вернулся», — говорится в группе отряда в «ВКонтакте». Рост школьника — 151 сантиметр, худощавого телосложения. Был одет в черную спортивную кофту, темно-синие штаны, черную футболку, черные кроссовки и черную кепку. Если вам известно местоположение пропавшего, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52. Также любую информацию о мальчике можно сообщить по номеру 8 963 648 60 69 (Людмила).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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