15 июня 2024

В сауне Екатеринбурга умер человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, погибший в сауне мужчина отравился наркотиками (архивное фото)
Предположительно, погибший в сауне мужчина отравился наркотиками (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской сауне «Посейдон» на ул. Краснофлотцев, 21 умер мужчина. Предположительно, он отравился наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Мужчина отдыхал в компании друзей, выпивал спиртное. Причиной смерти могло стать отравление наркотиками. Труп уже забрали сотрудники похоронной службы», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В екатеринбургской сауне «Посейдон» на ул. Краснофлотцев, 21 умер мужчина. Предположительно, он отравился наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Мужчина отдыхал в компании друзей, выпивал спиртное. Причиной смерти могло стать отравление наркотиками. Труп уже забрали сотрудники похоронной службы», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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