В сауне Екатеринбурга умер человек

Предположительно, погибший в сауне мужчина отравился наркотиками (архивное фото)
В екатеринбургской сауне «Посейдон» на ул. Краснофлотцев, 21 умер мужчина. Предположительно, он отравился наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«Мужчина отдыхал в компании друзей, выпивал спиртное. Причиной смерти могло стать отравление наркотиками. Труп уже забрали сотрудники похоронной службы», — рассказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!