Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным

Зеленский заявил, что пойдет на диалог с Москвой, если ВС РФ отодвинут войска

16 июня 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский высказался, что готов пойти на переговоры «хоть завтра» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если ВС РФ отодвинут войска. Об этом он высказался на саммите в Швейцарии. Новость по теме Путин предложил Украине закончить конфликт: новые условия. Видео «Россия может начать переговоры хоть завтра, если выйдет с нашей законной территории», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита шел на сайте МИД Швейцарии. Ранее Украина законодательно отказалась от переговоров с РФ. Также у Зеленского истек президентский срок, что крайне осложняет мирный диалог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если ВС РФ отодвинут войска. Об этом он высказался на саммите в Швейцарии. «Россия может начать переговоры хоть завтра, если выйдет с нашей законной территории», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита шел на сайте МИД Швейцарии. Ранее Украина законодательно отказалась от переговоров с РФ. Также у Зеленского истек президентский срок, что крайне осложняет мирный диалог.