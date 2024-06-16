Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным

Владимир Зеленский высказался, что готов пойти на переговоры «хоть завтра»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если ВС РФ отодвинут войска. Об этом он высказался на саммите в Швейцарии.
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«Россия может начать переговоры хоть завтра, если выйдет с нашей законной территории», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита шел на сайте МИД Швейцарии.
Ранее Украина законодательно отказалась от переговоров с РФ. Также у Зеленского истек президентский срок, что крайне осложняет мирный диалог.
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