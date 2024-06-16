Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным

Зеленский заявил, что пойдет на диалог с Москвой, если ВС РФ отодвинут войска
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский высказался, что готов пойти на переговоры «хоть завтра» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если ВС РФ отодвинут войска. Об этом он высказался на саммите в Швейцарии.

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«Россия может начать переговоры хоть завтра, если выйдет с нашей законной территории», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита шел на сайте МИД Швейцарии.

Ранее Украина законодательно отказалась от переговоров с РФ. Также у Зеленского истек президентский срок, что крайне осложняет мирный диалог.

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если ВС РФ отодвинут войска. Об этом он высказался на саммите в Швейцарии. «Россия может начать переговоры хоть завтра, если выйдет с нашей законной территории», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир саммита шел на сайте МИД Швейцарии. Ранее Украина законодательно отказалась от переговоров с РФ. Также у Зеленского истек президентский срок, что крайне осложняет мирный диалог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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