Свердловский мэр объяснил, почему решил переименовать площадь Ленина

В Ирбите по просьбам горожан могут переименовать площадь Ленина
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Юдин подчеркнул, что опрос был начат из-за множественных обращений горожан
Николай Юдин подчеркнул, что опрос был начат из-за множественных обращений горожан Фото:

В Ирбите (Свердловская область) власти начали опрос о переименовании центральной городской площади имени В. И. Ленина. Мэр города Николай Юдин рассказал URA.RU, что такое решение было принято из-за постоянных запросов горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название площади.

«У нас в городе проходит всем известная Ирбитская ярмарка. Жители постоянно обращались с тем, что на площади Ленина проходят только развлекательные мероприятия (включая саму Ирбитскую ярмарку — прим. URA.RU). На официальном сайте администрации городского округа опубликовано голосование, где жители города могут выбрать название площади: историческое „Торговая“, новое „Екатерининская“ или нынешнее „Ленина“», — рассказал URA.RU Николай Юдин.

Пресс-служба администрации в анонсе, рассказывающем о начале голосования, подчеркнула, что его цель — узнать мнение самих жителей города о необходимости изменения наименования площади. «Существующее на сегодняшний день название «площадь имени В. И. Ленина» утратило свою актуальность. Изменилось и время, и ситуация в стране, да и площадь уже кардинально поменяла свой облик и предназначение. Поэтому администрация городского округа начинает опрос», — говорится в сообщении.

По словам Юдина, голосование продлится до 20 июня. Мэр подчеркнул, что улица Ленина, проходящая вдоль площади, сохранит свое название.

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В Ирбите (Свердловская область) власти начали опрос о переименовании центральной городской площади имени В. И. Ленина. Мэр города Николай Юдин рассказал URA.RU, что такое решение было принято из-за постоянных запросов горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название площади. «У нас в городе проходит всем известная Ирбитская ярмарка. Жители постоянно обращались с тем, что на площади Ленина проходят только развлекательные мероприятия (включая саму Ирбитскую ярмарку — прим. URA.RU). На официальном сайте администрации городского округа опубликовано голосование, где жители города могут выбрать название площади: историческое „Торговая“, новое „Екатерининская“ или нынешнее „Ленина“», — рассказал URA.RU Николай Юдин. Пресс-служба администрации в анонсе, рассказывающем о начале голосования, подчеркнула, что его цель — узнать мнение самих жителей города о необходимости изменения наименования площади. «Существующее на сегодняшний день название «площадь имени В. И. Ленина» утратило свою актуальность. Изменилось и время, и ситуация в стране, да и площадь уже кардинально поменяла свой облик и предназначение. Поэтому администрация городского округа начинает опрос», — говорится в сообщении. По словам Юдина, голосование продлится до 20 июня. Мэр подчеркнул, что улица Ленина, проходящая вдоль площади, сохранит свое название.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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