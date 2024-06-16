Свердловский мэр объяснил, почему решил переименовать площадь Ленина

В Ирбите (Свердловская область) власти начали опрос о переименовании центральной городской площади имени В. И. Ленина. Мэр города Николай Юдин рассказал URA.RU, что такое решение было принято из-за постоянных запросов горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название площади.
«У нас в городе проходит всем известная Ирбитская ярмарка. Жители постоянно обращались с тем, что на площади Ленина проходят только развлекательные мероприятия (включая саму Ирбитскую ярмарку — прим. URA.RU). На официальном сайте администрации городского округа опубликовано голосование, где жители города могут выбрать название площади: историческое „Торговая“, новое „Екатерининская“ или нынешнее „Ленина“», — рассказал URA.RU Николай Юдин.
Пресс-служба администрации в анонсе, рассказывающем о начале голосования, подчеркнула, что его цель — узнать мнение самих жителей города о необходимости изменения наименования площади. «Существующее на сегодняшний день название «площадь имени В. И. Ленина» утратило свою актуальность. Изменилось и время, и ситуация в стране, да и площадь уже кардинально поменяла свой облик и предназначение. Поэтому администрация городского округа начинает опрос», — говорится в сообщении.
По словам Юдина, голосование продлится до 20 июня. Мэр подчеркнул, что улица Ленина, проходящая вдоль площади, сохранит свое название.
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