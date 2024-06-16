В Екатеринбурге умер один из лидеров ОПС «Уралмаш»

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Сейчас решается вопрос с похоронами Игоря Маевского
Сейчас решается вопрос с похоронами Игоря Маевского Фото:

В Екатеринбурге скончался Игорь Маевский, который считался одним из лидеров несуществующего ныне ОПС «Уралмаш». Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, знавший Маевского.

«С датой и местом прощания сейчас определяются», — сказал собеседник агентства. В феврале не стало другого яркого участника «уральмашевской» группировки — киллера Игоря Сычева, который после освобождения из колонии занимался бизнесом.

ОПС «Уралмаш» появилось в Свердловске в конце 1980-х. К 1993-му оно стало мощнейшим в городе и было известным на всю страну. В своем первоначальном виде группировка перестала существовать после смерти Александра Хабарова в СИЗО в январе 2005-го.

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В Екатеринбурге скончался Игорь Маевский, который считался одним из лидеров несуществующего ныне ОПС «Уралмаш». Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, знавший Маевского. «С датой и местом прощания сейчас определяются», — сказал собеседник агентства. В феврале не стало другого яркого участника «уральмашевской» группировки — киллера Игоря Сычева, который после освобождения из колонии занимался бизнесом. ОПС «Уралмаш» появилось в Свердловске в конце 1980-х. К 1993-му оно стало мощнейшим в городе и было известным на всю страну. В своем первоначальном виде группировка перестала существовать после смерти Александра Хабарова в СИЗО в январе 2005-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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