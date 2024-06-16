Американский президент Джо Байден застыл перед публикой на сцене в Лос-Анджелесе. Бывшему главе США Бараку Обаме пришлось увести его за руку, сообщают СМИ.
«Когда пришла пора прощаться с гостями, Обама активно махал публике и направлялся в сторону выхода, а вот Байден замер без движения. Предшественнику пришлось уводить действующего президента за руку», — сообщает РИА Новости.
В Лос-Анджелесе Байден провел сбор денег для своей новой предвыборной кампании. По данным СМИ, ему удалось собрать почти 30 миллионов долларов, что стало рекордом.
До этого с Байденом тоже случилась странная ситуация. Во время концерта в Белом доме в честь Дня освобождения рабов он просто застыл на месте, когда остальные гости плясали под музыку. На протяжение трех минут он моргнул всего несколько раз.
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