Обама за руку увел Байдена со сцены, когда тот застыл перед публикой. Видео

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден опять не смог самостоятельно уйти со сцены, на помощь ему подоспел Барак Обама Фото:

Американский президент Джо Байден застыл перед публикой на сцене в Лос-Анджелесе. Бывшему главе США Бараку Обаме пришлось увести его за руку, сообщают СМИ.

«Когда пришла пора прощаться с гостями, Обама активно махал публике и направлялся в сторону выхода, а вот Байден замер без движения. Предшественнику пришлось уводить действующего президента за руку», — сообщает РИА Новости.

В Лос-Анджелесе Байден провел сбор денег для своей новой предвыборной кампании. По данным СМИ, ему удалось собрать почти 30 миллионов долларов, что стало рекордом.

До этого с Байденом тоже случилась странная ситуация. Во время концерта в Белом доме в честь Дня освобождения рабов он просто застыл на месте, когда остальные гости плясали под музыку. На протяжение трех минут он моргнул всего несколько раз.

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Американский президент Джо Байден застыл перед публикой на сцене в Лос-Анджелесе. Бывшему главе США Бараку Обаме пришлось увести его за руку, сообщают СМИ. «Когда пришла пора прощаться с гостями, Обама активно махал публике и направлялся в сторону выхода, а вот Байден замер без движения. Предшественнику пришлось уводить действующего президента за руку», — сообщает РИА Новости. В Лос-Анджелесе Байден провел сбор денег для своей новой предвыборной кампании. По данным СМИ, ему удалось собрать почти 30 миллионов долларов, что стало рекордом. До этого с Байденом тоже случилась странная ситуация. Во время концерта в Белом доме в честь Дня освобождения рабов он просто застыл на месте, когда остальные гости плясали под музыку. На протяжение трех минут он моргнул всего несколько раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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