Обама за руку увел Байдена со сцены, когда тот застыл перед публикой. Видео

16 июня 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Джо Байден опять не смог самостоятельно уйти со сцены, на помощь ему подоспел Барак Обама Фото: Official White House / Cameron Smith Американский президент Джо Байден застыл перед публикой на сцене в Лос-Анджелесе. Бывшему главе США Бараку Обаме пришлось увести его за руку, сообщают СМИ. «Когда пришла пора прощаться с гостями, Обама активно махал публике и направлялся в сторону выхода, а вот Байден замер без движения. Предшественнику пришлось уводить действующего президента за руку», — сообщает РИА Новости. В Лос-Анджелесе Байден провел сбор денег для своей новой предвыборной кампании. По данным СМИ, ему удалось собрать почти 30 миллионов долларов, что стало рекордом. До этого с Байденом тоже случилась странная ситуация. Во время концерта в Белом доме в честь Дня освобождения рабов он просто застыл на месте, когда остальные гости плясали под музыку. На протяжение трех минут он моргнул всего несколько раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский президент Джо Байден застыл перед публикой на сцене в Лос-Анджелесе. Бывшему главе США Бараку Обаме пришлось увести его за руку, сообщают СМИ. «Когда пришла пора прощаться с гостями, Обама активно махал публике и направлялся в сторону выхода, а вот Байден замер без движения. Предшественнику пришлось уводить действующего президента за руку», — сообщает РИА Новости. В Лос-Анджелесе Байден провел сбор денег для своей новой предвыборной кампании. По данным СМИ, ему удалось собрать почти 30 миллионов долларов, что стало рекордом. До этого с Байденом тоже случилась странная ситуация. Во время концерта в Белом доме в честь Дня освобождения рабов он просто застыл на месте, когда остальные гости плясали под музыку. На протяжение трех минут он моргнул всего несколько раз.