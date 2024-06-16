16 июня 2024
15 июня 2024

В Челябинске двухлетняя девочка разбилась насмерть, выпав с балкона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трагедия произошла в Челябинске 15 июня (фото из архива)
Трагедия произошла в Челябинске 15 июня (фото из архива) Фото:

В Челябинске двухлетняя девочка выпала с балкона квартиры на восьмом этаже по улице Чайковского и разбилась насмерть. Тело ребенка обнаружили на козырьке ресторана, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Двухлетняя девочка выпала с балкона на восьмом этаже дома по улице Чайковского. Тело ребенка было обнаружено на козырьке ресторана, который находился под балконом», — уточнил источник.

Мэрия Челябинска ранее выступила с обращением к взрослым после падения ребенка из окна 17 апреля в Южноуральске. Жителям напомнили о необходимости закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра. Беседы необходимо провести и со старшими детьми, чтобы научить их правилам безопасности, добавили в мэрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске двухлетняя девочка выпала с балкона квартиры на восьмом этаже по улице Чайковского и разбилась насмерть. Тело ребенка обнаружили на козырьке ресторана, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Двухлетняя девочка выпала с балкона на восьмом этаже дома по улице Чайковского. Тело ребенка было обнаружено на козырьке ресторана, который находился под балконом», — уточнил источник. Мэрия Челябинска ранее выступила с обращением к взрослым после падения ребенка из окна 17 апреля в Южноуральске. Жителям напомнили о необходимости закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра. Беседы необходимо провести и со старшими детьми, чтобы научить их правилам безопасности, добавили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...