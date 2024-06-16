В Челябинске двухлетняя девочка разбилась насмерть, выпав с балкона

В Челябинске двухлетняя девочка выпала с балкона квартиры на восьмом этаже по улице Чайковского и разбилась насмерть. Тело ребенка обнаружили на козырьке ресторана, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Двухлетняя девочка выпала с балкона на восьмом этаже дома по улице Чайковского. Тело ребенка было обнаружено на козырьке ресторана, который находился под балконом», — уточнил источник.
Мэрия Челябинска ранее выступила с обращением к взрослым после падения ребенка из окна 17 апреля в Южноуральске. Жителям напомнили о необходимости закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра. Беседы необходимо провести и со старшими детьми, чтобы научить их правилам безопасности, добавили в мэрии.
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