16 июня 2024

В России хотят ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция может получить право отказать в постановке на учет ввезенной из-за границы и перепроданной машины
Полиция может получить право отказать в постановке на учет ввезенной из-за границы и перепроданной машины Фото:

Условия продажи ввезенных в РФ автомобилей планируют ужесточить. В главке МВД разработали новое требование для регистрации машин при их перепродаже в стране. Эта информация сдержится в поправках к закону о государственной регистрации транспортных средств, которые сейчас рассматривают в Госдуме России.

«По новым правилам, если ввезенный в РФ из-за границы автомобиль будет продан в течение года, то владельцу придется заплатить повышенный утильсбор, иначе его машину не зарегистрируют. Размер платежа составит от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Правом отказать в постановке на учет наделяются сотрудники Госавтоинспекции», — на поправки ссылаются «Известия».

Сейчас при ввозе в страну автомобиля для личного использования сбор оплачивается по льготному тарифу. Он составляет 3,4 тысячи рублей для машины до трех лет и 5,2 тысячи рублей — старше трех лет. Источники в правительстве пояснили изданию, что проект поправок уже поддержал кабмин.

В середине текущего года российским автомобилистам придет извещение об уплате транспортного налога. Некоторым придется заплатить больше, так как они подпадут под действие новой налоговой базы. URA.RU рассказывает, кто заплатит повышенный налог и почему.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Условия продажи ввезенных в РФ автомобилей планируют ужесточить. В главке МВД разработали новое требование для регистрации машин при их перепродаже в стране. Эта информация сдержится в поправках к закону о государственной регистрации транспортных средств, которые сейчас рассматривают в Госдуме России. «По новым правилам, если ввезенный в РФ из-за границы автомобиль будет продан в течение года, то владельцу придется заплатить повышенный утильсбор, иначе его машину не зарегистрируют. Размер платежа составит от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Правом отказать в постановке на учет наделяются сотрудники Госавтоинспекции», — на поправки ссылаются «Известия». Сейчас при ввозе в страну автомобиля для личного использования сбор оплачивается по льготному тарифу. Он составляет 3,4 тысячи рублей для машины до трех лет и 5,2 тысячи рублей — старше трех лет. Источники в правительстве пояснили изданию, что проект поправок уже поддержал кабмин. В середине текущего года российским автомобилистам придет извещение об уплате транспортного налога. Некоторым придется заплатить больше, так как они подпадут под действие новой налоговой базы. URA.RU рассказывает, кто заплатит повышенный налог и почему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...