Непогода накрыла Челябинскую область (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области 16 июня прошел ливень с градом и ураганным ветром. В Челябинске ветер вырвал рекламную конструкцию на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина, в Тракторозаводском районе упавшее дерево выбило окно. Об последствиях непогоды рассказали читатели URA.RU.

«Во время дневного дождя рухнула рекламная конструкция на перекрестке Комсомольский проспект и улицы Чичерина. Никто не пострадал», — сообщили челябинцы 16 июня в паблике «Изнанка Челябинска» в социальной сети «ВКонтакте».

К посту добавлены фотографии, на которых видно, что рекламный баннер вырвало вместе с основанием. Он упал недалеко от остановки общественного транспорта.

В Тракторозаводском районе ураганный ветер повалил дерево, которое упало и выбило окно. Инцидент произошел в доме по улице Карпенко, 15. «Последствия сильной грозы на ЧТЗ. Карпенко, 15 упало дерево и выбило окно», — написала Юлия П. в группе «Новости ЧТЗ г. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На фото показано, как в окне квартиры точит сломанный ствол дерева.

В Кунашакском районе непогода сопровождалась сильным градом. Видимость на дороге в тот момент была нулевая, машины вынужденно останавливались на обочине, рассказали жители региона, оказавшиеся в тот момент в дороге из Екатеринбурга в Челябинск. С редакцией URA.RU они поделились снятым видео.

Челябинские синоптики ранее продлили экстренное предупреждение о грозах, аномальной жаре и резком усилении ветра. Ночью и днем 17 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, град, а также шквалистое усиление ветра при грозе до 25 метров в секунду, говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра. Сохранится аномально жаркая погода. На юге области столбики термометров покажут 36 градусов.

Рекламный баннер в Челябинске вырвало с корнем Группа «Изнанка Челябинска» в социальной сети «ВКонтакте»

Баннер упал на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина Группа «Изнанка Челябинска» в социальной сети «ВКонтакте»

Дерево упало прямо в окно квартиры Группа «Новости ЧТЗ г. Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте»

Вот так выглядит одна из квартир в Челябинске после урагана Группа «Новости ЧТЗ г. Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте»