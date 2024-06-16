Профессор Григоренко рассказала о способе похудения на 10 килограмм за месяц

Профессор Григоренко: снижение уровня жиров в крови поможет сбросить 10 кг

17 июня 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Специалист советует в рамках диеты употреблять рыбу Фото: Илья Московец © URA.RU Диета, направленная на снижение уровня жиров в крови, поможет сбросить до десяти килограмм за месяц. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Елена Григоренко. «Гиполипидемическая диета, питание в рамках которой направлено на снижение уровня жиров в крови, поможет сбросить до 10 кг за месяц. Главным принципом этой диеты является ограниченное потребление жиров, особенно насыщенных, и увеличение потребления клетчатки, омега-3, фруктов и овощей», — говорит Григоренко, пишет «АиФ». В рамках диеты необходимо употреблять рыбу, орехи, маслины, зелень, ягоды и оливковое масло. Помимо похудения диета поможет снизить уровень холестерина и улучшить самочувствие. Чтобы сбросить несколько килограмм за месяц также нужно отказаться от жиркой пищи, алкоголя и сахара. Практикующий психолог Михаил Хорс ранее рассказал о причинах трудностей при борьбе с лишним весом. Многие ищут мотивацию к сбросу веса через негативное отношение к себе, это перегружает нервную систему. Такой подход может заставить человека сесть на диету и начать заниматься спортом, но неприятие собственного тела приведет к срыву и пропущенным походам в спортзал, говорит Хорс, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диета, направленная на снижение уровня жиров в крови, поможет сбросить до десяти килограмм за месяц. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Елена Григоренко. «Гиполипидемическая диета, питание в рамках которой направлено на снижение уровня жиров в крови, поможет сбросить до 10 кг за месяц. Главным принципом этой диеты является ограниченное потребление жиров, особенно насыщенных, и увеличение потребления клетчатки, омега-3, фруктов и овощей», — говорит Григоренко, пишет «АиФ». В рамках диеты необходимо употреблять рыбу, орехи, маслины, зелень, ягоды и оливковое масло. Помимо похудения диета поможет снизить уровень холестерина и улучшить самочувствие. Чтобы сбросить несколько килограмм за месяц также нужно отказаться от жиркой пищи, алкоголя и сахара. Практикующий психолог Михаил Хорс ранее рассказал о причинах трудностей при борьбе с лишним весом. Многие ищут мотивацию к сбросу веса через негативное отношение к себе, это перегружает нервную систему. Такой подход может заставить человека сесть на диету и начать заниматься спортом, но неприятие собственного тела приведет к срыву и пропущенным походам в спортзал, говорит Хорс, пишет RT.