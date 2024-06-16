16 июня 2024

Профессор Григоренко рассказала о способе похудения на 10 килограмм за месяц

Профессор Григоренко: снижение уровня жиров в крови поможет сбросить 10 кг
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Специалист советует в рамках диеты употреблять рыбу Фото:

Диета, направленная на снижение уровня жиров в крови, поможет сбросить до десяти килограмм за месяц. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Елена Григоренко.

«Гиполипидемическая диета, питание в рамках которой направлено на снижение уровня жиров в крови, поможет сбросить до 10 кг за месяц. Главным принципом этой диеты является ограниченное потребление жиров, особенно насыщенных, и увеличение потребления клетчатки, омега-3, фруктов и овощей», — говорит Григоренко, пишет «АиФ».

В рамках диеты необходимо употреблять рыбу, орехи, маслины, зелень, ягоды и оливковое масло. Помимо похудения диета поможет снизить уровень холестерина и улучшить самочувствие. Чтобы сбросить несколько килограмм за месяц также нужно отказаться от жиркой пищи, алкоголя и сахара.

Практикующий психолог Михаил Хорс ранее рассказал о причинах трудностей при борьбе с лишним весом. Многие ищут мотивацию к сбросу веса через негативное отношение к себе, это перегружает нервную систему. Такой подход может заставить человека сесть на диету и начать заниматься спортом, но неприятие собственного тела приведет к срыву и пропущенным походам в спортзал, говорит Хорс, пишет RT.

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Диета, направленная на снижение уровня жиров в крови, поможет сбросить до десяти килограмм за месяц. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Елена Григоренко. «Гиполипидемическая диета, питание в рамках которой направлено на снижение уровня жиров в крови, поможет сбросить до 10 кг за месяц. Главным принципом этой диеты является ограниченное потребление жиров, особенно насыщенных, и увеличение потребления клетчатки, омега-3, фруктов и овощей», — говорит Григоренко, пишет «АиФ». В рамках диеты необходимо употреблять рыбу, орехи, маслины, зелень, ягоды и оливковое масло. Помимо похудения диета поможет снизить уровень холестерина и улучшить самочувствие. Чтобы сбросить несколько килограмм за месяц также нужно отказаться от жиркой пищи, алкоголя и сахара. Практикующий психолог Михаил Хорс ранее рассказал о причинах трудностей при борьбе с лишним весом. Многие ищут мотивацию к сбросу веса через негативное отношение к себе, это перегружает нервную систему. Такой подход может заставить человека сесть на диету и начать заниматься спортом, но неприятие собственного тела приведет к срыву и пропущенным походам в спортзал, говорит Хорс, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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