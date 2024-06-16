16 июня 2024

Госдуме назвали работников, которых запрещено отзывать из отпуска

Стенякина: работодатель не сможет отозвать из отпуска беременных сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отзыв из отпуска сотрудников невозможен даже при их согласии
Отзыв из отпуска сотрудников невозможен даже при их согласии Фото:

По закону отозвать из отпуска работодатель не может несовершеннолетних и беременных сотрудников, а также занятых на производстве с вредными условиями труда. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«Не все работники могут быть отозваны из оплачиваемого отпуска. Недопустимо применять такую меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, даже если они сами не возражают против этого», — поделилась политик с РИА Новости.

В 2023 году согласно исследованию сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» почти 20% россиян не побывали в отпуске. По сравнению с 2022 годом этот процент вырос на шесть пунктов. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. Так 67% участников исследования если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По закону отозвать из отпуска работодатель не может несовершеннолетних и беременных сотрудников, а также занятых на производстве с вредными условиями труда. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. «Не все работники могут быть отозваны из оплачиваемого отпуска. Недопустимо применять такую меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, даже если они сами не возражают против этого», — поделилась политик с РИА Новости. В 2023 году согласно исследованию сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» почти 20% россиян не побывали в отпуске. По сравнению с 2022 годом этот процент вырос на шесть пунктов. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. Так 67% участников исследования если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...