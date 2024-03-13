Почти 20% россиян остались без отпуска в 2023 году

13 марта 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

В топе самых популярных зарубежных направлений остаются Таиланд, ОАЭ, Египет, Турция и Индия. Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В 2023 году почти 20% россиян не побывали в отпуске. По сравнению с 2022 годом этот процент вырос на шесть пунктов: тогда об отсутствии отдыха заявляли 12% респондентов. Таковы результаты исследования, итоги которого обнародовал популярный поисковик авиабилетов. «Почти каждый шестой россиянин — 18% — остался без отпуска в прошлом году. 27% респондентов были в отпуске лишь один раз за год, еще 30% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. 67% участников исследования если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города», — пишет « Газета.Ru », ссылаясь на исследование сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс». Почти треть участников опроса, пропустивших отпуск, заявили об опустошенности. Так же они поделились ощущениями об истощении, стрессе, раздражительности и чувстве агрессии. Самыми популярными направлениями дальнего зарубежья для россиян остается Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Турция и Индия.

В 2023 году почти 20% россиян не побывали в отпуске. По сравнению с 2022 годом этот процент вырос на шесть пунктов: тогда об отсутствии отдыха заявляли 12% респондентов. Таковы результаты исследования, итоги которого обнародовал популярный поисковик авиабилетов. «Почти каждый шестой россиянин — 18% — остался без отпуска в прошлом году. 27% респондентов были в отпуске лишь один раз за год, еще 30% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. 67% участников исследования если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на исследование сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс». Почти треть участников опроса, пропустивших отпуск, заявили об опустошенности. Так же они поделились ощущениями об истощении, стрессе, раздражительности и чувстве агрессии. Самыми популярными направлениями дальнего зарубежья для россиян остается Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Турция и Индия.