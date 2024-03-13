Почти 20% россиян остались без отпуска в 2023 году

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В топе самых популярных зарубежных направлений остаются Таиланд, ОАЭ, Египет, Турция и Индия. Фото:

В 2023 году почти 20% россиян не побывали в отпуске. По сравнению с 2022 годом этот процент вырос на шесть пунктов: тогда об отсутствии отдыха заявляли 12% респондентов. Таковы результаты исследования, итоги которого обнародовал популярный поисковик авиабилетов.

«Почти каждый шестой россиянин — 18% — остался без отпуска в прошлом году. 27% респондентов были в отпуске лишь один раз за год, еще 30% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. 67% участников исследования если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на исследование сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Почти треть участников опроса, пропустивших отпуск, заявили об опустошенности. Так же они поделились ощущениями об истощении, стрессе, раздражительности и чувстве агрессии. Самыми популярными направлениями дальнего зарубежья для россиян остается Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Турция и Индия.

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В 2023 году почти 20% россиян не побывали в отпуске. По сравнению с 2022 годом этот процент вырос на шесть пунктов: тогда об отсутствии отдыха заявляли 12% респондентов. Таковы результаты исследования, итоги которого обнародовал популярный поисковик авиабилетов. «Почти каждый шестой россиянин — 18% — остался без отпуска в прошлом году. 27% респондентов были в отпуске лишь один раз за год, еще 30% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. 67% участников исследования если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на исследование сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс». Почти треть участников опроса, пропустивших отпуск, заявили об опустошенности. Так же они поделились ощущениями об истощении, стрессе, раздражительности и чувстве агрессии. Самыми популярными направлениями дальнего зарубежья для россиян остается Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Турция и Индия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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